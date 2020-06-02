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З наступного тижня у Луцьку ремонтуватимуть дороги на чотирьох вулицях

З наступного тижня у Луцьку ремонтуватимуть дороги на чотирьох вулицях
Найближчими днями у Луцьку мають розпочатися ремонтні роботи доріг на чотирьох вулицях обласного центру.

Про старт робіт під час щотижневого звіту повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, - пише Суспільне.

Наразі дороги латають в межах вулиць Карпенка-Карого, Набережної, Мамсурова, Окружної.

З наступного тижня, зі слів міського голови Ігоря Поліщука, мають розпочатися ремонтні роботи також на проспекті Відродження, на вулицях Рівненська, Електроапаратна та Зв’язківців. Ремонт здійснюватимуть два підприємства.

Крім того, комунальними почали прибирати дороги обласного центру від піску та відсіву, який лишився на асфальті після посипання доріг взимку.

"Ставимо собі за мету до Великодня почистити місто і відремонтувати найскладніші ділянки", – сказав голова громади.
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Нагадаємо, до кінця року Служба автомобільних доріг області має реконструювати 46 дорожніх об’єктів. На ремонти з державного дорожнього фонду передбачили 676,41 мільйона гривень.

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Теги: Луцьк, ремонт, дороги
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