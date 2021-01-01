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У Ковелі патрульний, який повертався додому із нічної зміни, затримав злодія

У Ковелі патрульний, який повертався додому із нічної зміни, затримав злодія
Ковельський патрульний дорогою додому затримав крадія.

Інформують, що патрульний Роман Кондратюк, який саме повертався додому із нічної зміни, помітив як на вулиці Драгоманова стався конфлікт між двома чоловіками, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Патрульний не лишився осторонь, а підійшов вияснити, що ж трапилося. Як з’ясувалося, один із чоловіків неподалік викрав із магазину бензопилу і почав утікати, а власник його наздогнав. На щастя, патрульний вчасно помітив конфлікт та допоміг затримати порушника, який, до того ж раніше притягався до відповідальності.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
У Ковелі патрульний, який повертався додому із нічної зміни, затримав злодія

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Теги: патрульна поліція, крадій, затримання
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