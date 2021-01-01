У Ковелі патрульний, який повертався додому із нічної зміни, затримав злодія
Сьогодні, 12:10
Ковельський патрульний дорогою додому затримав крадія.
Інформують, що патрульний Роман Кондратюк, який саме повертався додому із нічної зміни, помітив як на вулиці Драгоманова стався конфлікт між двома чоловіками, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульний не лишився осторонь, а підійшов вияснити, що ж трапилося. Як з’ясувалося, один із чоловіків неподалік викрав із магазину бензопилу і почав утікати, а власник його наздогнав. На щастя, патрульний вчасно помітив конфлікт та допоміг затримати порушника, який, до того ж раніше притягався до відповідальності.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Інформують, що патрульний Роман Кондратюк, який саме повертався додому із нічної зміни, помітив як на вулиці Драгоманова стався конфлікт між двома чоловіками, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульний не лишився осторонь, а підійшов вияснити, що ж трапилося. Як з’ясувалося, один із чоловіків неподалік викрав із магазину бензопилу і почав утікати, а власник його наздогнав. На щастя, патрульний вчасно помітив конфлікт та допоміг затримати порушника, який, до того ж раніше притягався до відповідальності.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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