Без житла і авто, але з землею: що нажив мер Володимира

Ігор Пальонка заробив 431 939 гривень, із жовтня 2020 року, будучи міським головою, - 59419 гривень.



Про це йдеться в



Ігор Пальонка володіє трьома земельними ділянками у Заріччі Володимир -Волинського району на 0,1465 га, 0,2121 га та 0,4795 га. Його теща Ганна - власниця землі на 1,53 га, 0,19 га та 1 га у тому ж таки Заріччі.



Ні житла, ні транспортних засобів мер Володимира-Волинського не задекларував.



У 2020 році на посаді голови Зарічанської об’єднаної територіальної громади Ігор Пальонка заробив 431 939 гривень, із жовтня 2020 року на посаді міського голови - 59419 гривень. Його дружина Ірина за рік отримала 141 306 гривень від Зимнівської сільради (Хмелівківська ЗОШ), теща - 26821 гривню пенсії, донька Вікторія - 20812 гривень стипендії.



На банківських рахунках очільник Володимира-Волинського тримає 143 344 гривні.

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