У громаді під Луцьком на проблемних перехрестях встановили дорожні дзеркала

Дорожнє дзеркало на вул. Скандинавській в Струмівці

Мешканці активно збирали підписи для встановлення дорожніх дзеркал

Одне із дзеркал встановили у Піддубцях поблизу стадіону. З такою ініціативою виступила директорка місцевої школи, депутатка Лілія Купіч

На шести аварійних перехрестях в Підгайцівській громаді встановили дорожні дзеркала. Покращення огляду на цих ділянках дороги допоможе водіям та пішоходам надалі уникати небезпечних ситуацій.Таку ініціативу проявив місцевий депутат«Із проханням встановити дорожнє дзеркало до мене звернулися мешканці вулиці Скандинавської у Струмівці. На цьому перехресті справді дуже поганий огляд через те, що біля одного будинку на розі – високий глухий паркан. Коли ж ми встановили перше дзеркало, інші мешканці теж почали звертатися з таким самим проханням, адже проблемних перехресть дуже багато», – розповів В’ячеслав Разумовський.Депутат вирішив оголосити конкурс серед мешканців Підгайцівської громади і допомогти із встановленням ще 5 дорожніх дзеркал. Відібрали ті ініціативні групи, які зібрали найбільше підписів.За підсумками встановили дзеркала у Підгайцях на перетині вулиць Надстирної та Шкільної, у Струмівці – на вулиці Скляренка, у Липинах – на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івасюка, а також – Олени Пчілки і Слов’янської та в Піддубцях поблизу стадіону і перехрестя вулиць Шкільної та Вернигори.“Ми просили встановити дзеркало на вулиці Скляренка в Струмівці, на аварійній ділянці. Вулиця пряма і є можливість набрати швидкість, що автомобілісти часто роблять. Але при цьому вони не бачать, як виїжджають інші автомобілі з сусідніх вулиць. Тут неодноразово траплялися ДТП, і коли приїжджала поліція, то не могли навіть з’ясувати, хто винен і хто кого мав пропустити. Тут немає головної вулиці чи хоч якихось дорожніх знаків. Дзеркало вирішило проблему, адже тепер видно автомобілі, які виїжджають із повороту”, - розповів мешканець СтрумівкиУ Підгайцівській сільраді підтримують ініціативу В’ячеслава Разумовського і кажуть, що наступним кроком має стати огляд місцевих доріг і детальний аналіз, де саме дорожні дзеркала можуть виправити аварійну ситуацію.“Це дуже хороша ініціатива і її потрібно підтримати. Для того, щоб продовжити роботу із встановлення дорожніх дзеркал, потрібно в першу чергу вивчити потребу, де саме вони потрібні і винести питання про виділення відповідної суми на розгляд депутатського корпусу. Насправді, це не така велика сума, а проблеми з аварійними ситуаціями на дорогах може вирішити. Але вважаю, що при цьому треба зважати, хто проживає на тій чи іншій вулиці. Якщо це заможний район, то люди могли б самі подбати про збереження свого життя, зібрати кошти з сусідніх будинків і встановити дзеркала. Проте в районах, де проживають пенсіонери і люди не можуть самі організуватись, без сумніву - сільрада повинна допомогти”, - прокоментував ініціативу керівник місцевого комунального підприємства