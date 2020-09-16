Чим багата та скільки заробляє очільниця перинатального центру у Луцьку
Сьогодні, 13:30
Гендиректорка КП "Волинський обласний перинатальний центр" Ірина Горавська заробила у 2020 році 407 606 гривень.
Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
У власності Ірини Горавської - квартира у Києві площею 63,3 кв. м, гараж у Луцьку, земля на 0,06 га у Струмівці, а також квартира у спільній власності у Луцьку на 65,3 кв. м з Надією та Дмитром Горавськими.
Ні транспортних засобів, ні грошових активів Ірина Горавська не задекларувала.
За рік на посаді гендиректора КП "Волинський обласний перинатальний центр" Горавська заробила 407 606 гривень, тобто майже 34 тисячі гривень у місяць. Мати Ірини Горавської отримала у 2020 році 46756 гривень пенсії.
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Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
У власності Ірини Горавської - квартира у Києві площею 63,3 кв. м, гараж у Луцьку, земля на 0,06 га у Струмівці, а також квартира у спільній власності у Луцьку на 65,3 кв. м з Надією та Дмитром Горавськими.
Ні транспортних засобів, ні грошових активів Ірина Горавська не задекларувала.
За рік на посаді гендиректора КП "Волинський обласний перинатальний центр" Горавська заробила 407 606 гривень, тобто майже 34 тисячі гривень у місяць. Мати Ірини Горавської отримала у 2020 році 46756 гривень пенсії.
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