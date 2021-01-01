Які статки нажили заступники головного лісівника Волині Олександра Кватирка





Нагадаємо, у



Перший заступник начальника – головний лісничий Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Руслан Войцеховський задекларував одну земельну ділянку у селі Шклинь Горохівського району на 0,25 га та недобудований будинок площею 260 кв. м. Його матір Валентина має будинок у Шклині на 105 кв. м та землю на 0,1701 га, паї у Михлині на 3,79 га, 3,86 га.



У 2020 році Руслан Войцеховський купив автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску, яку він купив за 470 тисяч гривень. Валентина Войцеховська їздить на УАЗ 3303.



У 2020 році перший заступник Кватирка заробив 268 145 гривень, тобто понад 22 тисячі у місяць.



Ще одна заступниця очільника ВОУЛМГ Лідія Турянська володіє землею в Гаразджі на 0,1334 га та недобудованим будинком площею 168,2 кв. м. Її чоловік Андрій має свинарник у Колках на 289,5 кв. м.



Сама Турянська жодних транспортних засобів не задекларувала. Натомість у її чоловіка є Hyundai Accent 2013 року випуску та Daewoo Lanos 2005 року випуску.



За рік заступниця начальника ВОУЛМГ отримала 238 566 гривень, тобто майже 20 тисяч у місяць.



Заступник Олександра Кватирка Олександр Рибчинський не задекларував жодних об'єктів нерухомості. Натомість його дружина Тамара володіє землею у Небіжці на 0,09 га, у Хрінниках - 0,0525 га, 0,0756 га та 2,97 га, у Лищі - 0,2002 га, а також має будинок в Лищі площею 112,6 кв. м.



Їздить Олександр Рибчинський на Opel Combo 2005 року випуску.



За рік заробив заступник Кватирка 226 514 гривень, тобто майже 19 тисяч у місяць, отримав 47383 гривні пенсії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили електронні декларації трьох заступників начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка за 2020 рік.Нагадаємо, у власності самого Олександра Кватирка - приміщення клубу в Сваловичах на 76,2 кв. м, земельні паї у Горохівському районі на 2,7764 га та 2,4198 га. Жодних транспортних засобів, готівки чи коштів на банківських рахунках Олександр Кватирко не задекларував. За рік офіційно він заробив менше, аніж його заступники - 221 049 гривень.Перший заступник начальника – головний лісничий Волинського обласного управління лісового та мисливського господарствазадекларував одну земельну ділянку у селі Шклинь Горохівського району на 0,25 га та недобудований будинок площею 260 кв. м. Його матірмає будинок у Шклині на 105 кв. м та землю на 0,1701 га, паї у Михлині на 3,79 га, 3,86 га.У 2020 році Руслан Войцеховський купив автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску, яку він купив за 470 тисяч гривень. Валентина Войцеховська їздить на УАЗ 3303.У 2020 році перший заступник Кватирка заробив 268 145 гривень, тобто понад 22 тисячі у місяць.Ще одна заступниця очільника ВОУЛМГволодіє землею в Гаразджі на 0,1334 га та недобудованим будинком площею 168,2 кв. м. Її чоловікмає свинарник у Колках на 289,5 кв. м.Сама Турянська жодних транспортних засобів не задекларувала. Натомість у її чоловіка є Hyundai Accent 2013 року випуску та Daewoo Lanos 2005 року випуску.За рік заступниця начальника ВОУЛМГ отримала 238 566 гривень, тобто майже 20 тисяч у місяць.Заступник Олександра Кватиркане задекларував жодних об'єктів нерухомості. Натомість його дружинаволодіє землею у Небіжці на 0,09 га, у Хрінниках - 0,0525 га, 0,0756 га та 2,97 га, у Лищі - 0,2002 га, а також має будинок в Лищі площею 112,6 кв. м.Їздить Олександр Рибчинський на Opel Combo 2005 року випуску.За рік заробив заступник Кватирка 226 514 гривень, тобто майже 19 тисяч у місяць, отримав 47383 гривні пенсії.

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