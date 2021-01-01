Які статки нажили заступники головного лісівника Волині Олександра Кватирка
Сьогодні, 10:50
Оприлюднили електронні декларації трьох заступників начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка за 2020 рік.
Нагадаємо, у власності самого Олександра Кватирка - приміщення клубу в Сваловичах на 76,2 кв. м, земельні паї у Горохівському районі на 2,7764 га та 2,4198 га. Жодних транспортних засобів, готівки чи коштів на банківських рахунках Олександр Кватирко не задекларував. За рік офіційно він заробив менше, аніж його заступники - 221 049 гривень.
Перший заступник начальника – головний лісничий Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Руслан Войцеховський задекларував одну земельну ділянку у селі Шклинь Горохівського району на 0,25 га та недобудований будинок площею 260 кв. м. Його матір Валентина має будинок у Шклині на 105 кв. м та землю на 0,1701 га, паї у Михлині на 3,79 га, 3,86 га.
У 2020 році Руслан Войцеховський купив автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску, яку він купив за 470 тисяч гривень. Валентина Войцеховська їздить на УАЗ 3303.
У 2020 році перший заступник Кватирка заробив 268 145 гривень, тобто понад 22 тисячі у місяць.
Ще одна заступниця очільника ВОУЛМГ Лідія Турянська володіє землею в Гаразджі на 0,1334 га та недобудованим будинком площею 168,2 кв. м. Її чоловік Андрій має свинарник у Колках на 289,5 кв. м.
Сама Турянська жодних транспортних засобів не задекларувала. Натомість у її чоловіка є Hyundai Accent 2013 року випуску та Daewoo Lanos 2005 року випуску.
За рік заступниця начальника ВОУЛМГ отримала 238 566 гривень, тобто майже 20 тисяч у місяць.
Заступник Олександра Кватирка Олександр Рибчинський не задекларував жодних об'єктів нерухомості. Натомість його дружина Тамара володіє землею у Небіжці на 0,09 га, у Хрінниках - 0,0525 га, 0,0756 га та 2,97 га, у Лищі - 0,2002 га, а також має будинок в Лищі площею 112,6 кв. м.
Їздить Олександр Рибчинський на Opel Combo 2005 року випуску.
За рік заробив заступник Кватирка 226 514 гривень, тобто майже 19 тисяч у місяць, отримав 47383 гривні пенсії.
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Нагадаємо, у власності самого Олександра Кватирка - приміщення клубу в Сваловичах на 76,2 кв. м, земельні паї у Горохівському районі на 2,7764 га та 2,4198 га. Жодних транспортних засобів, готівки чи коштів на банківських рахунках Олександр Кватирко не задекларував. За рік офіційно він заробив менше, аніж його заступники - 221 049 гривень.
Перший заступник начальника – головний лісничий Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Руслан Войцеховський задекларував одну земельну ділянку у селі Шклинь Горохівського району на 0,25 га та недобудований будинок площею 260 кв. м. Його матір Валентина має будинок у Шклині на 105 кв. м та землю на 0,1701 га, паї у Михлині на 3,79 га, 3,86 га.
У 2020 році Руслан Войцеховський купив автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску, яку він купив за 470 тисяч гривень. Валентина Войцеховська їздить на УАЗ 3303.
У 2020 році перший заступник Кватирка заробив 268 145 гривень, тобто понад 22 тисячі у місяць.
Ще одна заступниця очільника ВОУЛМГ Лідія Турянська володіє землею в Гаразджі на 0,1334 га та недобудованим будинком площею 168,2 кв. м. Її чоловік Андрій має свинарник у Колках на 289,5 кв. м.
Сама Турянська жодних транспортних засобів не задекларувала. Натомість у її чоловіка є Hyundai Accent 2013 року випуску та Daewoo Lanos 2005 року випуску.
За рік заступниця начальника ВОУЛМГ отримала 238 566 гривень, тобто майже 20 тисяч у місяць.
Заступник Олександра Кватирка Олександр Рибчинський не задекларував жодних об'єктів нерухомості. Натомість його дружина Тамара володіє землею у Небіжці на 0,09 га, у Хрінниках - 0,0525 га, 0,0756 га та 2,97 га, у Лищі - 0,2002 га, а також має будинок в Лищі площею 112,6 кв. м.
Їздить Олександр Рибчинський на Opel Combo 2005 року випуску.
За рік заробив заступник Кватирка 226 514 гривень, тобто майже 19 тисяч у місяць, отримав 47383 гривні пенсії.
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