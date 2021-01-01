Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО

У 2021 році компанія «МакДональдз Україна» відкриє заклад на проспекті Соборності у Луцьку.Про це стало відомо сьогодні, 30 березня, під час пресконференції «Результати 2020 та інвестиції у 2021 році. Ключові напрями і розвиток регіонів», організованої компанією «МакДональдз Україна».Директор з розвитку «МакДональдз Україна», відповідаючи на питання журналіста, розповів, що заклад у Луцьку буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів.«Це буде величезний заклад більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, у Луцьку «МакДональдз» буде із літньою терасою і «МакДрайвом». Впевнений, що цей заклад стане одним із найулюбленіших місць, де будуть проводити час жителі і гості чудового міста Луцька», - сказав Віталій Стефурак.Його сподіваються відкрити у другому півріччі 2021 року.Під час пресконференції також розповіли, що у 2021 році вперше ресторани «МакДональдз» відкриють у таких містах, як Івано-Франківськ, Біла Церква та Хмельницький.