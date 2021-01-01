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Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО

Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
У 2021 році компанія «МакДональдз Україна» відкриє заклад на проспекті Соборності у Луцьку.

Про це стало відомо сьогодні, 30 березня, під час пресконференції «Результати 2020 та інвестиції у 2021 році. Ключові напрями і розвиток регіонів», організованої компанією «МакДональдз Україна».

Директор з розвитку «МакДональдз Україна» Віталій Стефурак, відповідаючи на питання журналіста Інформаційного агентства ВолиньPost, розповів, що заклад у Луцьку буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів.

«Це буде величезний заклад більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, у Луцьку «МакДональдз» буде із літньою терасою і «МакДрайвом» (можливістю замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля - ред.). Впевнений, що цей заклад стане одним із найулюбленіших місць, де будуть проводити час жителі і гості чудового міста Луцька», - сказав Віталій Стефурак.

Його сподіваються відкрити у другому півріччі 2021 року.

Під час пресконференції також розповіли, що у 2021 році вперше ресторани «МакДональдз» відкриють у таких містах, як Івано-Франківськ, Біла Церква та Хмельницький.

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Теги: «МакДональдз», Луцьк, вибір редактора
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Коментарі 6
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Ого, 200місць, можна буде весілля і корпоративи замовляти))
Р.с. зробили з дешевого і несмачного фаст фуду якусь ікону і моляться на неї невігласи...
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Їй- Бо, краще б пельменну чи чебуречну відкрили, ну або вареничну на крайняк
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а чим макдональдз - ресторан?
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Краще вже пузату хату чи якусь їдальню із комплексними обідами
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там до Брама була біля Порт сіті
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Дорого і не смачно.

Бургери в локальних закладах в рази смачніші та дешевші.
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