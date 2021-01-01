Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:32
У 2021 році компанія «МакДональдз Україна» відкриє заклад на проспекті Соборності у Луцьку.
Про це стало відомо сьогодні, 30 березня, під час пресконференції «Результати 2020 та інвестиції у 2021 році. Ключові напрями і розвиток регіонів», організованої компанією «МакДональдз Україна».
Директор з розвитку «МакДональдз Україна» Віталій Стефурак, відповідаючи на питання журналіста Інформаційного агентства ВолиньPost, розповів, що заклад у Луцьку буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів.
«Це буде величезний заклад більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, у Луцьку «МакДональдз» буде із літньою терасою і «МакДрайвом» (можливістю замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля - ред.). Впевнений, що цей заклад стане одним із найулюбленіших місць, де будуть проводити час жителі і гості чудового міста Луцька», - сказав Віталій Стефурак.
Його сподіваються відкрити у другому півріччі 2021 року.
Під час пресконференції також розповіли, що у 2021 році вперше ресторани «МакДональдз» відкриють у таких містах, як Івано-Франківськ, Біла Церква та Хмельницький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо сьогодні, 30 березня, під час пресконференції «Результати 2020 та інвестиції у 2021 році. Ключові напрями і розвиток регіонів», організованої компанією «МакДональдз Україна».
Директор з розвитку «МакДональдз Україна» Віталій Стефурак, відповідаючи на питання журналіста Інформаційного агентства ВолиньPost, розповів, що заклад у Луцьку буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів.
«Це буде величезний заклад більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, у Луцьку «МакДональдз» буде із літньою терасою і «МакДрайвом» (можливістю замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля - ред.). Впевнений, що цей заклад стане одним із найулюбленіших місць, де будуть проводити час жителі і гості чудового міста Луцька», - сказав Віталій Стефурак.
Його сподіваються відкрити у другому півріччі 2021 року.
Під час пресконференції також розповіли, що у 2021 році вперше ресторани «МакДональдз» відкриють у таких містах, як Івано-Франківськ, Біла Церква та Хмельницький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
Останні новини
У Луцьку викрили підпільне казино
Сьогодні, 12:03
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:32
У Туреччині посилюють карантин
Сьогодні, 11:27
Представники «Аграрної партії» проігнорували засідання земельної комісії Луцької райради
Сьогодні, 11:25
Р.с. зробили з дешевого і несмачного фаст фуду якусь ікону і моляться на неї невігласи...
Бургери в локальних закладах в рази смачніші та дешевші.