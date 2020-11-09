«Рівень моралі і цінностей падає»: у закладах освіти Луцька хочуть факультативно впровадити християнську етику

У закладах освіти Луцької міської територіальної громади планують запровадити викладання факультативних занять з християнської етики.Про це йшлося у вівторок, 30 березня, під час наради щодо запровадження у закладах освіти Луцької міської територіальної громади факультативних занять з християнської етики, посилення роботи з пропаганди здорового способу життя, подолання шкідливих звичок, попередження проявів булінгу в учнівському середовищі.Міський голованагадав, що у місті раніше створили Луцьку раду церков, куди увійшли представники фактично всіх конфесій. Тепер у місті пропонують впровадити факультатив із християнської етики, аби прищеплювати учням правильні цінності.«Є люди, які скептично до цього ставляться, є люди, у яких це викликає сміх, нерозуміння. Я хочу привести не дуже приємний приклад. Ми бачили інцидент, коли школярі з нашої луцької школи танцювали на могилі і записували відео в Тік-Ток під музику. Це жах! Сьогодні нам треба задати собі запитання: якби ці діти відвідували факультатив з християнської етики, яка ймовірність того, що вони б зробили те ж? Я думаю, що значно нижча. Факультатив безумовно потрібен, бо рівень моралі, цінностей падає. Звичайно, школа не може замінити батьківське виховання, але ми можемо прищепити дітям нормальні, правильні цінності, аби вони виросли порядними членами суспільства», - сказав Ігор Поліщук.Отець Олександр 10 років викладав християнську етику у військовому ліцеї. Він зауважив, що важко втримувати увагу дітей та й узагалі до них достукатися під час занять, тому потрібно шукати нові методи.«Спочатку вони бачать батюшку в рясі з хрестом, що тримає увагу кілька уроків, а потім вони звикають, хочуть чогось нового. Треба так робити, щоб дітям було це цікаво, треба відчути, настроїти їх на потрібну хвилю. А ще важливо залучати самих дітей до викладання», - наголосив він.Тому у Луцьку створять робочу групу, яка вивчатиме питання впровадження християнської етики, протидії шкідливим звичкам тощо в закладах освіти громади.