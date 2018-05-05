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Які статки нажив голова Волиньради Григорій Недопад

Які статки нажив голова Волиньради Григорій Недопад
Ексзаступник міського голови Луцька, а нині - голова Волинської обласної ради Григорій Недопад у 2020 році загалом заробив 630 126 гривень.

Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.

У власності Григорія Недопада - лише два гаражі в Луцьку. Має голова облради у спільній власності з Миколою Данильчуком землю в Ольганівці на 0,1168 га, на 0,2354 га та житловий будинок площею 84,7 кв. м, користується квартирою в Прилуцькому на 235,3 кв. м, у Луцьку на 116,9 кв. м, що належить громадянці Євгенії Жуховицькій. На сина Олега зареєстрована квартира в обласному центрі площею 67,7 кв. м, на доньку Тетяну - квартира на 54,7 кв. м.

Григорій Недопад має право користування на Volkswagen Tiguan 2015 року випуску, що належить Євгенії Жуховицькій. Нагадаємо, цьогоріч голова Волиньради купив кросовер Volkswagen Touareg 2017 року випуску. Обійшовся автомобіль у 490 700 гривень. Григорій Недопад набув право власності на Volkswagen 19 березня.

На посаді заступника міського голови Луцька заробив Недопад 586 261 гривню, будучи очільником обласної ради (із листопада 2020 року), - 43865 гривень. У 2020 році Григорій Недопад отримав 2500 гривень страхових виплат, 370 500 гривень доходу від відчуження рухомого майна, що належало громадянці Анастасії Бабич.

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Теги: декларація, Григорій Недопад, Волинська обласна рада
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Коментарі 1
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І ці люди будуть повчати як нам жити.Чиновник не може бути бізнесменом.
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