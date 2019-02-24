Хто з волинян володіє біткоїнами та іншою криптовалютою

Сьогодні, 31 березня, – останній день подання електронних декларацій депутатами, посадовцями й загалом людьми «уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».Про статки представників обласної і міської «верхівки», головних лікарів, силовиків, депутатів тощоза час деклараційної кампанії підготувало чимало публікацій.Утім, цього разу – не про реальні, а про віртуальні багатства, про володіння криптовалютами.Найпопулярнішою та найдорожчою криптовалютою нині є Bitcoin. Станом на 09:15 1 квітня один біткоїн коштує 58 тисяч 963 долари. Друга за популярністю криптовалюта, згідно з опрацьованими деклараціями, – Ethereum (етеріум). Один етеріум коштує станом на 09:15 1 квітня 1917 доларів.Зауважимо, що волатильність валют надзвичайно велика і курси змінюються щосекунди на кілька доларів, а тому оцінка вартості криптовалюти волинян може дещо відрізнятися на момент прочитання тексту.З-поміж тих власників криптовалюти з Волині, який вдалося відшукати у деклараціях на сайті НАЗК, найбільшою кількістю володіє депутат Луцької міської ради, бізнесмен, засновник та керівник декількох підприємств Олег Тарасюк. Із грудня 2018 року він,, володіє 3 біткоїнами (вартість на дату набуття – 269 952 гривні), 20 етеріумами (вартість на дату набуття – 78 036 гривень, а його дружинаіз того ж місяця того ж року – 5 біткоїнами (вартість на дату набуття – 449 920 гривень) та 40 етеріумами (вартість на дату набуття – 156 072 гривні).Криптовалюту увказав і депутат Луцької райради, ексдепутат Луцької міської ради Юрій Циганюк. Щоправда, вісім біткоїнів належать не йому, а його цивільній дружині Наталії Єфімчук. Їх власницею жінка стала ще у лютому 2011 року. Зазначена вартість цієї криптовалюти на дату набуття згідно з декларацією – 189 гривень. На момент написання тексту це становить понад 470 тисяч доларів.Колишній головний державний інспектор Волинської митниці ДФС, а нині начальник митного поста «Дубно», лучанин Василь Латиш1.05 біткоїна, вартість яких на момент набуття (2017 рік) становила, згідно з декларацією, 28 203 гривні. Зауважимо, що раніше у коментарі журналістам митник зауважував, що криптовалюту у Канаді купив його син. Мовляв, зареєстрував біткоїн на батька, бо тоді ще не був повнолітнім.Заступниця директора департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради Людмила Гаврилевська записала до1050 монет валюти ванкоін та 50 монет валюти фаргокоін, якими володіє її чоловік Сергій Гаврилевський. Дату набуття її чоловіком ванкоїнів і фаргокоїнів чиновниця не вказала.Зауважимо, що OneCoin – це болгарська псевдокриптовалюта. Засновників цієї «піраміди», які виявилися аферистами, викрили у 2019 році. Тож ванкоїни наразі не мають реальної цінності. Про те, скільки коштують і чи узагалі мають цінність фаргокоїни, інформації знайти не вдалося.