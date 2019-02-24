Хто з волинян володіє біткоїнами та іншою криптовалютою
Сьогодні, 09:23
Сьогодні, 31 березня, – останній день подання електронних декларацій депутатами, посадовцями й загалом людьми «уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
Про статки представників обласної і міської «верхівки», головних лікарів, силовиків, депутатів тощо Інформаційне агентство ВолиньPost за час деклараційної кампанії підготувало чимало публікацій.
Утім, цього разу – не про реальні, а про віртуальні багатства, про володіння криптовалютами.
Найпопулярнішою та найдорожчою криптовалютою нині є Bitcoin. Станом на 09:15 1 квітня один біткоїн коштує 58 тисяч 963 долари. Друга за популярністю криптовалюта, згідно з опрацьованими деклараціями, – Ethereum (етеріум). Один етеріум коштує станом на 09:15 1 квітня 1917 доларів.
Зауважимо, що волатильність валют надзвичайно велика і курси змінюються щосекунди на кілька доларів, а тому оцінка вартості криптовалюти волинян може дещо відрізнятися на момент прочитання тексту.
Депутат Луцької міської ради Олег Тарасюк
З-поміж тих власників криптовалюти з Волині, який вдалося відшукати у деклараціях на сайті НАЗК, найбільшою кількістю володіє депутат Луцької міської ради, бізнесмен, засновник та керівник декількох підприємств Олег Тарасюк. Із грудня 2018 року він, згідно з декларацією, володіє 3 біткоїнами (вартість на дату набуття – 269 952 гривні), 20 етеріумами (вартість на дату набуття – 78 036 гривень, а його дружина Наталія Никитюк-Тарасюк із того ж місяця того ж року – 5 біткоїнами (вартість на дату набуття – 449 920 гривень) та 40 етеріумами (вартість на дату набуття – 156 072 гривні).
Депутат Луцької районної ради Юрій Циганюк
Криптовалюту у своїй декларації вказав і депутат Луцької райради, ексдепутат Луцької міської ради Юрій Циганюк. Щоправда, вісім біткоїнів належать не йому, а його цивільній дружині Наталії Єфімчук. Їх власницею жінка стала ще у лютому 2011 року. Зазначена вартість цієї криптовалюти на дату набуття згідно з декларацією – 189 гривень. На момент написання тексту це становить понад 470 тисяч доларів.
Митник з Луцька Василь Латиш
Колишній головний державний інспектор Волинської митниці ДФС, а нині начальник митного поста «Дубно», лучанин Василь Латиш задекларував 1.05 біткоїна, вартість яких на момент набуття (2017 рік) становила, згідно з декларацією, 28 203 гривні. Зауважимо, що раніше у коментарі журналістам митник зауважував, що криптовалюту у Канаді купив його син. Мовляв, зареєстрував біткоїн на батька, бо тоді ще не був повнолітнім.
Чиновниця Луцької міської ради Людмила Гаврилевська
Заступниця директора департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради Людмила Гаврилевська записала до своєї декларації 1050 монет валюти ванкоін та 50 монет валюти фаргокоін, якими володіє її чоловік Сергій Гаврилевський. Дату набуття її чоловіком ванкоїнів і фаргокоїнів чиновниця не вказала.
Зауважимо, що OneCoin – це болгарська псевдокриптовалюта. Засновників цієї «піраміди», які виявилися аферистами, викрили у 2019 році. Тож ванкоїни наразі не мають реальної цінності. Про те, скільки коштують і чи узагалі мають цінність фаргокоїни, інформації знайти не вдалося.
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Про статки представників обласної і міської «верхівки», головних лікарів, силовиків, депутатів тощо Інформаційне агентство ВолиньPost за час деклараційної кампанії підготувало чимало публікацій.
Утім, цього разу – не про реальні, а про віртуальні багатства, про володіння криптовалютами.
Найпопулярнішою та найдорожчою криптовалютою нині є Bitcoin. Станом на 09:15 1 квітня один біткоїн коштує 58 тисяч 963 долари. Друга за популярністю криптовалюта, згідно з опрацьованими деклараціями, – Ethereum (етеріум). Один етеріум коштує станом на 09:15 1 квітня 1917 доларів.
Зауважимо, що волатильність валют надзвичайно велика і курси змінюються щосекунди на кілька доларів, а тому оцінка вартості криптовалюти волинян може дещо відрізнятися на момент прочитання тексту.
Депутат Луцької міської ради Олег Тарасюк
З-поміж тих власників криптовалюти з Волині, який вдалося відшукати у деклараціях на сайті НАЗК, найбільшою кількістю володіє депутат Луцької міської ради, бізнесмен, засновник та керівник декількох підприємств Олег Тарасюк. Із грудня 2018 року він, згідно з декларацією, володіє 3 біткоїнами (вартість на дату набуття – 269 952 гривні), 20 етеріумами (вартість на дату набуття – 78 036 гривень, а його дружина Наталія Никитюк-Тарасюк із того ж місяця того ж року – 5 біткоїнами (вартість на дату набуття – 449 920 гривень) та 40 етеріумами (вартість на дату набуття – 156 072 гривні).
Депутат Луцької районної ради Юрій Циганюк
Криптовалюту у своїй декларації вказав і депутат Луцької райради, ексдепутат Луцької міської ради Юрій Циганюк. Щоправда, вісім біткоїнів належать не йому, а його цивільній дружині Наталії Єфімчук. Їх власницею жінка стала ще у лютому 2011 року. Зазначена вартість цієї криптовалюти на дату набуття згідно з декларацією – 189 гривень. На момент написання тексту це становить понад 470 тисяч доларів.
Митник з Луцька Василь Латиш
Колишній головний державний інспектор Волинської митниці ДФС, а нині начальник митного поста «Дубно», лучанин Василь Латиш задекларував 1.05 біткоїна, вартість яких на момент набуття (2017 рік) становила, згідно з декларацією, 28 203 гривні. Зауважимо, що раніше у коментарі журналістам митник зауважував, що криптовалюту у Канаді купив його син. Мовляв, зареєстрував біткоїн на батька, бо тоді ще не був повнолітнім.
Чиновниця Луцької міської ради Людмила Гаврилевська
Заступниця директора департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради Людмила Гаврилевська записала до своєї декларації 1050 монет валюти ванкоін та 50 монет валюти фаргокоін, якими володіє її чоловік Сергій Гаврилевський. Дату набуття її чоловіком ванкоїнів і фаргокоїнів чиновниця не вказала.
Зауважимо, що OneCoin – це болгарська псевдокриптовалюта. Засновників цієї «піраміди», які виявилися аферистами, викрили у 2019 році. Тож ванкоїни наразі не мають реальної цінності. Про те, скільки коштують і чи узагалі мають цінність фаргокоїни, інформації знайти не вдалося.
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