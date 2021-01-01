У громаді поблизу Луцька – двотижневий карантин: які діють обмеження. ВІДЕО





Про це розповів Іван Пікун.



Посилення карантину в громаді запровадила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Точної кількості хворих в громаді, говорить Іван Пікун, порахувати не можуть, бо зі скаргами люди звертаються не тільки в місцеві медзаклади.



У закладах загальної середньої освіти навчання відбуватиметься дистанційно, а у закладах дошкільної освіти посилюються протиепідемічні заходи (обмежений доступ до установ, прийом вихованців здійснюється на вулиці, проводиться щоденний моніторинг стану захворювання).



Карантин в Городищенській громаді триватиме до 13 квітня включно.



Загалом на території громади проживає майже 10 тисяч людей. Із 31 березня учні 10 шкіл громади навчаються дистанційно.



Працівники Городищенської сільської ради припинили прийом громадян. У місцевих магазинах покупців без масок не обслуговують. Суспільне побувало у громаді, поспілкувалося з місцевими жителями та дізналося, які ще карантинні обмеження діють у селах.



У перший день обмежень у Городищенській громаді зафіксували одне порушення правил карантину. У селі Бережанка склали адмінматеріали на продавця магазину, - розповів заступник голови Городищенської територіальної громади Іван Пікун.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двотижневий карантин з 31 березня запровадили у Городищенській громаді Луцького району, до неї входить 21 село.Про це розповів "Суспільному" заступник голови Городищенської територіальної громадиПосилення карантину в громаді запровадила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Точної кількості хворих в громаді, говорить Іван Пікун, порахувати не можуть, бо зі скаргами люди звертаються не тільки в місцеві медзаклади.У закладах загальної середньої освіти навчання відбуватиметься дистанційно, а у закладах дошкільної освіти посилюються протиепідемічні заходи (обмежений доступ до установ, прийом вихованців здійснюється на вулиці, проводиться щоденний моніторинг стану захворювання).Карантин в Городищенській громаді триватиме до 13 квітня включно.Загалом на території громади проживає майже 10 тисяч людей. Із 31 березня учні 10 шкіл громади навчаються дистанційно.Працівники Городищенської сільської ради припинили прийом громадян. У місцевих магазинах покупців без масок не обслуговують. Суспільне побувало у громаді, поспілкувалося з місцевими жителями та дізналося, які ще карантинні обмеження діють у селах.У перший день обмежень у Городищенській громаді зафіксували одне порушення правил карантину. У селі Бережанка склали адмінматеріали на продавця магазину, - розповів заступник голови Городищенської територіальної громади Іван Пікун.

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