Волинь може опинитися у «червоній» зоні: назвали умову
Сьогодні, 14:15
Волинська область наразі віднесена до територій із «помаранчевим» рівнем епіднебезпеки, проте ситуація може змінитися, якщо буде перевищений ще хоча б один із індикаторних показників.
Про це йшлося у четвер, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що на сьогодні перевищення індикаторних показників відбувається щодо рівня госпіталізації – становить більше 60 на 100 тисяч населення. Перевищення епідемічного порогу складає 40 %.
«Узагалі є шість індикаторних показників. Якщо ще хоча б один перевищить визначені критерії, то наша область опиниться у «червоній» зоні. Тому подаються пропозиції до територіальних громад для запровадження додаткових обмежувальних заходів з метою недопущення розповсюдження інфекції», - наголосила Янко.
Нагадаємо, у «червоних» рівнях діють заборони на:
- роботу громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів;
- відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення;
- обмеження зеленої, жовтої та поморанчевої зон зберігаються.
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Про це йшлося у четвер, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що на сьогодні перевищення індикаторних показників відбувається щодо рівня госпіталізації – становить більше 60 на 100 тисяч населення. Перевищення епідемічного порогу складає 40 %.
«Узагалі є шість індикаторних показників. Якщо ще хоча б один перевищить визначені критерії, то наша область опиниться у «червоній» зоні. Тому подаються пропозиції до територіальних громад для запровадження додаткових обмежувальних заходів з метою недопущення розповсюдження інфекції», - наголосила Янко.
Нагадаємо, у «червоних» рівнях діють заборони на:
- роботу громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів;
- відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення;
- обмеження зеленої, жовтої та поморанчевої зон зберігаються.
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