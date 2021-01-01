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Волинь може опинитися у «червоній» зоні: назвали умову

Волинь може опинитися у «червоній» зоні: назвали умову
Волинська область наразі віднесена до територій із «помаранчевим» рівнем епіднебезпеки, проте ситуація може змінитися, якщо буде перевищений ще хоча б один із індикаторних показників.

Про це йшлося у четвер, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що на сьогодні перевищення індикаторних показників відбувається щодо рівня госпіталізації – становить більше 60 на 100 тисяч населення. Перевищення епідемічного порогу складає 40 %.

«Узагалі є шість індикаторних показників. Якщо ще хоча б один перевищить визначені критерії, то наша область опиниться у «червоній» зоні. Тому подаються пропозиції до територіальних громад для запровадження додаткових обмежувальних заходів з метою недопущення розповсюдження інфекції», - наголосила Янко.

Нагадаємо, у «червоних» рівнях діють заборони на:

- роботу громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів;
- відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення;
- обмеження зеленої, жовтої та поморанчевої зон зберігаються.

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Теги: Волинь, коронавірус, ситуація, помаранчева зона, червона зона, варте уваги
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