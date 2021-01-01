Волинь може опинитися у «червоній» зоні: назвали умову

Волинська область наразі віднесена до територій із «помаранчевим» рівнем епіднебезпеки, проте ситуація може змінитися, якщо буде перевищений ще хоча б один із індикаторних показників.Про це йшлося у четвер, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що на сьогодні перевищення індикаторних показників відбувається щодо рівня госпіталізації – становить більше 60 на 100 тисяч населення. Перевищення епідемічного порогу складає 40 %.«Узагалі є шість індикаторних показників. Якщо ще хоча б один перевищить визначені критерії, то наша область опиниться у «червоній» зоні. Тому подаються пропозиції до територіальних громад для запровадження додаткових обмежувальних заходів з метою недопущення розповсюдження інфекції», - наголосила Янко.Нагадаємо, у «червоних» рівнях діють заборони на:- роботу громадського транспорту;- відвідування закладів освіти;- відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів;- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів;- відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення;- обмеження зеленої, жовтої та поморанчевої зон зберігаються.