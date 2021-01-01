Юна волинянка стала призеркою всеукраїнського мистецького конкурсу. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
10-річна Мар'яна Кух, учениця 5 класу Люб'язівського ліцею, отримала нагороду – дипломом «Лауреата ІІІ премії» Всеукраїнського мистецького конкурсу «Жінок оспівую красу».
Окрім диплома, дівчинка отримала також пам'ятну відзнаку у вигляді невеличкого прямокутника золотистого кольору посередині із отвором у вигляді зірки, - про це повідомляє районна газета "Нове життя".
Конкурс відбувався дистанційно, потрібно було надіслати відео з виступом. Для цього обрали вірш-колискову для мами Марії Познанської «Своїй мамі», зазначили мама дівчинки Оксана Петрівна та вчитель-мовник Юлія Кузьмич. У ньому йдеться про те, як донька готує матусі сюрприз – вишивану хустину, котру ось-ось закінчить, доки та спить. Тож і Мар'яна Кух на відео розповідає вірш, а в руках у неї – красива хустина.
Відео з її виступом можна переглянути на ютубі.
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Окрім диплома, дівчинка отримала також пам'ятну відзнаку у вигляді невеличкого прямокутника золотистого кольору посередині із отвором у вигляді зірки, - про це повідомляє районна газета "Нове життя".
Конкурс відбувався дистанційно, потрібно було надіслати відео з виступом. Для цього обрали вірш-колискову для мами Марії Познанської «Своїй мамі», зазначили мама дівчинки Оксана Петрівна та вчитель-мовник Юлія Кузьмич. У ньому йдеться про те, як донька готує матусі сюрприз – вишивану хустину, котру ось-ось закінчить, доки та спить. Тож і Мар'яна Кух на відео розповідає вірш, а в руках у неї – красива хустина.
Відео з її виступом можна переглянути на ютубі.
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