Як базу ВНУ імені Лесі Українки на Світязі причепурили до нового сезону відпочинку

Базу "Гарт" Волинського національного університету імені Лесі Українки, що розташована на Світязі, привели до ладу до нового відпочинкового сезону і вона вже готова до прийому відвідувачів.Про це у коментарірозповів ректор вишуПопри весь об’єм робіт на території університету, зокрема ремонт авдиторій, кімнат у гуртожитку тощо, не забули у виші й про покращення умов на базі "Гарт". За словами Анатолія Цьося, наприклад, у будиночку "Нора борсука" замінили підлогу, встановили котел, що дасть можливість приймати студентів, викладачів та охочих відпочити упродовж всього року.На сьогодні відремонтували та пофарбували місток на острівці посеред бази, виготовили дві альтанки для колиб "Великий павук" і "Хата бобра", у великих спальних корпусах "Вулик" та "Мурашник", а також інших котеджах, які цього потребували, замінили жалюзі.Окрім того, у сауні "Гарту" поставили новий котел, а також поклали плитку."Табір має спортивно-оздоровче спрямування, тому цьогоріч плануємо розпочати будівництво спорткомплексу. Не зважаючи на зроблене, "Гарт" й надалі потребує реконструкції, зокрема заміни підлоги в колибах і централізованого опалення. Зміни відбуваються, тож запрошуємо всіх охочих на відпочинок", - зазначив директор бази