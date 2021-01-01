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У боголюбському ковідному госпіталі зайняті майже 90% ліжкомісць

У боголюбському ковідному госпіталі зайняті майже 90% ліжкомісць
Станом на сьогодні, 2 квітня у ковідному госпіталі в Боголюбах зайняті майже 90% ліжкомісць.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй фейсбук-сторінці.

Як повідомила медична директорка стаціонару Наталія Скальська, з початком ранкової зміни в госпіталі перебувало 175 пацієнтів – це майже 90% зайнятих ліжок зі 197.

Під киснем перебуває 153 пацієнтів – теж майже 90% хворих.

60-х або більше третини пацієнтів лікарі оцінюють як важких: 11 – у реанімації, 8 з яких у критичному стані, у тому числі 2 - під апаратами ШВЛ.

За минулу добу в стаціонар поступило 16 пацієнтів, виписали - 7.

З понеділка кількість тих, хто поступив, у порівнянні з тими, кого виписали, зросла на 33 хворих або на 60%.

Із початку тижня кількість зайнятих місць зросла на 14 або на 8%, кисневозалежних – на 24 людини. Це більше 15%.

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Теги: Волинь, Луцьк, коронавірус, ковідний госпіталь, Боголюби
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