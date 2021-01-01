У боголюбському ковідному госпіталі зайняті майже 90% ліжкомісць





Про це Андрій Гнатюк на своїй фейсбук-сторінці.



Як повідомила медична директорка стаціонару Наталія Скальська, з початком ранкової зміни в госпіталі перебувало 175 пацієнтів – це майже 90% зайнятих ліжок зі 197.



Під киснем перебуває 153 пацієнтів – теж майже 90% хворих.



60-х або більше третини пацієнтів лікарі оцінюють як важких: 11 – у реанімації, 8 з яких у критичному стані, у тому числі 2 - під апаратами ШВЛ.



За минулу добу в стаціонар поступило 16 пацієнтів, виписали - 7.



З понеділка кількість тих, хто поступив, у порівнянні з тими, кого виписали, зросла на 33 хворих або на 60%.



Із початку тижня кількість зайнятих місць зросла на 14 або на 8%, кисневозалежних – на 24 людини. Це більше 15%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на сьогодні, 2 квітня у ковідному госпіталі в Боголюбах зайняті майже 90% ліжкомісць.Про це повідомив журналістна своїй фейсбук-сторінці.Як повідомила медична директорка стаціонару, з початком ранкової зміни в госпіталі перебувало 175 пацієнтів – це майже 90% зайнятих ліжок зі 197.Під киснем перебуває 153 пацієнтів – теж майже 90% хворих.60-х або більше третини пацієнтів лікарі оцінюють як важких: 11 – у реанімації, 8 з яких у критичному стані, у тому числі 2 - під апаратами ШВЛ.За минулу добу в стаціонар поступило 16 пацієнтів, виписали - 7.З понеділка кількість тих, хто поступив, у порівнянні з тими, кого виписали, зросла на 33 хворих або на 60%.Із початку тижня кількість зайнятих місць зросла на 14 або на 8%, кисневозалежних – на 24 людини. Це більше 15%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію