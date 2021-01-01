У боголюбському ковідному госпіталі зайняті майже 90% ліжкомісць
Сьогодні, 11:39
Станом на сьогодні, 2 квітня у ковідному госпіталі в Боголюбах зайняті майже 90% ліжкомісць.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй фейсбук-сторінці.
Як повідомила медична директорка стаціонару Наталія Скальська, з початком ранкової зміни в госпіталі перебувало 175 пацієнтів – це майже 90% зайнятих ліжок зі 197.
Під киснем перебуває 153 пацієнтів – теж майже 90% хворих.
60-х або більше третини пацієнтів лікарі оцінюють як важких: 11 – у реанімації, 8 з яких у критичному стані, у тому числі 2 - під апаратами ШВЛ.
За минулу добу в стаціонар поступило 16 пацієнтів, виписали - 7.
З понеділка кількість тих, хто поступив, у порівнянні з тими, кого виписали, зросла на 33 хворих або на 60%.
Із початку тижня кількість зайнятих місць зросла на 14 або на 8%, кисневозалежних – на 24 людини. Це більше 15%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй фейсбук-сторінці.
Як повідомила медична директорка стаціонару Наталія Скальська, з початком ранкової зміни в госпіталі перебувало 175 пацієнтів – це майже 90% зайнятих ліжок зі 197.
Під киснем перебуває 153 пацієнтів – теж майже 90% хворих.
60-х або більше третини пацієнтів лікарі оцінюють як важких: 11 – у реанімації, 8 з яких у критичному стані, у тому числі 2 - під апаратами ШВЛ.
За минулу добу в стаціонар поступило 16 пацієнтів, виписали - 7.
З понеділка кількість тих, хто поступив, у порівнянні з тими, кого виписали, зросла на 33 хворих або на 60%.
Із початку тижня кількість зайнятих місць зросла на 14 або на 8%, кисневозалежних – на 24 людини. Це більше 15%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут, бо попередній не має потрібних автобусів
Сьогодні, 11:50
У боголюбському ковідному госпіталі зайняті майже 90% ліжкомісць
Сьогодні, 11:39