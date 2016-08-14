«ЛИСИЙ», «KISS», «RANGER»: які індивідуальні номерні знаки і на яких умовах роблять водії на Волині
Сьогодні, 09:43
За три місяці 2021 року на Волині замовили та присвоїли 26 індивідуальних номерних знаків.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.
Зауважують, що сервісні центри МВС у Волинській області вже видали, для прикладу, такі індивідуальні номерні знаки: «ХООООХ», «GINTOLIK», «НОМЕР», «BARS», «KOTOVICH», «ЛИСИЙ», «KISS», «RANGER», «VENDER».
Для здійснення такого замовлення необхідно: мінімум три символи, які можуть бути як цифрові, так і літерні, максимум – вісім. Номер (мінімум три символи) коштує 300 гривень, а далі кожен символ коштує 90 гривень, також сплачуються платежі за спецпродукцію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Назвали 4 найпопулярніші марки авто на Волині
Наголошують також, що індивідуальні номерні знаки є додатковими, тобто основний номер автомобіля зберігається закріпленим за ним. Індивідуальний номер прописується в особливих відмітках і вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Згідно з чинним законодавством виїзд з індивідуальними номерами за кордон заборонений.
Також є перелік підстав для відмови в наданні такої послуги, а саме: наносити написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання; написи ненормативного походження; символіку, абревіатури або скорочені назви установ, організацій, підприємств без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним чи юридичним особам); знак (торговельну марку) фізичної чи юридичної особи, що належить іншій фізичній або юридичній особі, без їх письмової згоди; графічний елемент дискримінаційного характеру тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.
Зауважують, що сервісні центри МВС у Волинській області вже видали, для прикладу, такі індивідуальні номерні знаки: «ХООООХ», «GINTOLIK», «НОМЕР», «BARS», «KOTOVICH», «ЛИСИЙ», «KISS», «RANGER», «VENDER».
Для здійснення такого замовлення необхідно: мінімум три символи, які можуть бути як цифрові, так і літерні, максимум – вісім. Номер (мінімум три символи) коштує 300 гривень, а далі кожен символ коштує 90 гривень, також сплачуються платежі за спецпродукцію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Назвали 4 найпопулярніші марки авто на Волині
Наголошують також, що індивідуальні номерні знаки є додатковими, тобто основний номер автомобіля зберігається закріпленим за ним. Індивідуальний номер прописується в особливих відмітках і вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Згідно з чинним законодавством виїзд з індивідуальними номерами за кордон заборонений.
Також є перелік підстав для відмови в наданні такої послуги, а саме: наносити написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання; написи ненормативного походження; символіку, абревіатури або скорочені назви установ, організацій, підприємств без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним чи юридичним особам); знак (торговельну марку) фізичної чи юридичної особи, що належить іншій фізичній або юридичній особі, без їх письмової згоди; графічний елемент дискримінаційного характеру тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«ЛИСИЙ», «KISS», «RANGER»: які індивідуальні номерні знаки і на яких умовах роблять водії на Волині
Сьогодні, 09:43
В Україні та Києві - антирекорди нових випадків COVID
Сьогодні, 08:44
Чому в Україні змінили правила видачі номерів для авто
Сьогодні, 08:26
Березовий сік: як добувати і для чого пити
Сьогодні, 07:19