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«ЛИСИЙ», «KISS», «RANGER»: які індивідуальні номерні знаки і на яких умовах роблять водії на Волині

«ЛИСИЙ», «KISS», «RANGER»: які індивідуальні номерні знаки і на яких умовах роблять водії на Волині
За три місяці 2021 року на Волині замовили та присвоїли 26 індивідуальних номерних знаків.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.

Зауважують, що сервісні центри МВС у Волинській області вже видали, для прикладу, такі індивідуальні номерні знаки: «ХООООХ», «GINTOLIK», «НОМЕР», «BARS», «KOTOVICH», «ЛИСИЙ», «KISS», «RANGER», «VENDER».

Для здійснення такого замовлення необхідно: мінімум три символи, які можуть бути як цифрові, так і літерні, максимум – вісім. Номер (мінімум три символи) коштує 300 гривень, а далі кожен символ коштує 90 гривень, також сплачуються платежі за спецпродукцію.

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Наголошують також, що індивідуальні номерні знаки є додатковими, тобто основний номер автомобіля зберігається закріпленим за ним. Індивідуальний номер прописується в особливих відмітках і вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Згідно з чинним законодавством виїзд з індивідуальними номерами за кордон заборонений.

Також є перелік підстав для відмови в наданні такої послуги, а саме: наносити написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання; написи ненормативного походження; символіку, абревіатури або скорочені назви установ, організацій, підприємств без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним чи юридичним особам); знак (торговельну марку) фізичної чи юридичної особи, що належить іншій фізичній або юридичній особі, без їх письмової згоди; графічний елемент дискримінаційного характеру тощо.

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Теги: індивідуальні номерні знаки, водії, авто
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