Повідомили про стан потерпілих від падіння ліфту на шахті «Нововолинська»





Як Володимир Шмаль розповів, що з різними травмами потерпілих доставили у Нововолинську міську центральну лікарню.



Нововолинський міський голова Борис Карпус на своїй сторінці у



«Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої важкості. Ситуація під контролем.

Завтра Управління Держпраці у Волинській області розпочинає службове розслідування. Працюють правоохоронці», - пише Борис Карпус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 4 квітня, на шахті №9 «Нововолинська» на великій швидкості шахтний ліфт опустився на забій. Дев'ятеро шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл.Як ми уже повідомляли, керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофрозповів, що з різними травмами потерпілих доставили у Нововолинську міську центральну лікарню.Нововолинський міський голована своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що стан гірників стабільний, загрози життю немає.«Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої важкості. Ситуація під контролем.Завтра Управління Держпраці у Волинській області розпочинає службове розслідування. Працюють правоохоронці», - пише Борис Карпус.

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