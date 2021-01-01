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Повідомили про стан потерпілих від падіння ліфту на шахті «Нововолинська»

Повідомили про стан потерпілих від падіння ліфту на шахті «Нововолинська»
Сьогодні, 4 квітня, на шахті №9 «Нововолинська» на великій швидкості шахтний ліфт опустився на забій. Дев'ятеро шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл.

Як ми уже повідомляли, керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що з різними травмами потерпілих доставили у Нововолинську міську центральну лікарню.

Нововолинський міський голова Борис Карпус на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що стан гірників стабільний, загрози життю немає.

«Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої важкості. Ситуація під контролем.
Завтра Управління Держпраці у Волинській області розпочинає службове розслідування. Працюють правоохоронці», - пише Борис Карпус.


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