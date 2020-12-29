Відоме ім’я поліцейського, який у Луцьку збив жінку і втік
Сьогодні, 10:15
Поліцейський, який на Відродження у Луцьку збив людину і втік учора, 4 квітня, – це старший інспектор протидії домашньому насильству відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області Роман Березюк.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Поліцейський збив жінку на пішохідному переході й втік з місця події. Її без свідомості госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.
Окрім того, виданню відомо, що тоді, коли Романа Березюка затримали, він мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, про те, що поліцейський на автомобілі Volkswagen збив жінку учора, 4 квітня, ввечері повідомило ГУНП у Волинській області. Зауважують, що про подію одразу повідомили Державне бюро розслідувань.
Зображення ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Поліцейський збив жінку на пішохідному переході й втік з місця події. Її без свідомості госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.
Окрім того, виданню відомо, що тоді, коли Романа Березюка затримали, він мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, про те, що поліцейський на автомобілі Volkswagen збив жінку учора, 4 квітня, ввечері повідомило ГУНП у Волинській області. Зауважують, що про подію одразу повідомили Державне бюро розслідувань.
Зображення ілюстративне
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