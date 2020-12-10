Мер Ковеля Ігор Чайка провів перший онлайн-прийом: із чим зверталися люди. ВІДЕО

Система водовідведення, ремонт прибудинкових територій, вакцинація, комп’ютерний томограф, безпритульні собаки, масковий режим та впровадження CityCard – про ці та інші питання йшлося під час першого онлайн-прийому громадян Ковельського міського головиПерший не лише для Ігоря Чайки, а й загалом в історії Ковеля онлайн-прийом мера відбувся сьогодні, 5 квітня.На початку прийому Ковельський міський голова Ігор Чайка зазначив, що такий формат не лише обувлений пандемією й карантинними обмеженнями, але допоможе покращити зв’язок міської ради з молоддю.«Такий крок зумовлений не лише модою на діджиталізацію, але й кількома практичними причинами. По-перше, ми повинні рахуватися з викликами пандемії. По-друге, сподіваємось на те, що це пожвавить нашу комунікацію з молоддю, оскільки вона активно використовує соціальні мережі», - сказав мер Ковеля.Ковельський міський голова планує проводити такі прийоми кожного першого понеділка місяця.Спочатку розглядали питання, які ковельчани озвучували до 31 березня. Нагадаємо, озвучити нагальні питання, на які Ігор Чайка відповість під час онлайн-прийому громадян, можна за номером (066) 513 11 48.Також на заході були присутні заступники мера, помічники, начальники відділів Ковельської міськради, аби одразу ж була можливість відповідати фахівцеві, в межах компетенції якого те чи інше питання.Перша проблема, з якою звернулася одна з учасниць онлайн-прийому, - це водовідведення на вулиці Хоткевича. Заступник Ковельського міського головизауважив, що у всьому місті існує велика проблема із частими підтопленнями. Тому міськрада вже зараз проводить роботи на вулицях Фестивальній та Федьковича. З приводу вулиці Хоткевича він відповів, що встановлення системи водовідведення можливе вже наступного року.Перший заступник Ковельського міського головизапевнив, що ця проблема потребує комплексного вирішення. Тому міська рада планує встановити систему водовідведення. Для цього з міського бюджету виділять близько мільйона гривень. Також спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, з яким Ковельська міська рада нещодавно підписала меморандум про співпрацю, створять карту, де будуть зазначені усі локації і можливість здійснення там водовідведення.До Ігоря Чайки зверталися із питаннями, які стосуються ремонту будинків та прибудинкових територій. До прикладу, ковельчанин озвучив питання про можливість заміни вікон в першому під’їзді будинку на вулиці Смірнова, 14а. Йому відповіли, що незабаром розпочнуть благоустрій цієї прибудинкової території, яка передбачає реконструкцію асфальту, бруківки, пішохідної зони, парковки, обрізку дерев, встановлення додаткового дитячого майданчика. Однак, житловий будинок – це приватна власність його мешканців, тому заміну вікон мають проводити саме вони. Але Ковельська міська рада пропонує їм механізм підтримки за умови, якщо буде створене ОСББ.«Рекомендую вам створити ОСББ, якого у вас сьогодні, на жаль, немає. І вже ОСББ, яке буде створене, має можливість брати участь в програмах із заміни вікон. Це один із енергозберігаючих заходів, які можна зробити, включивши ваш будинок до програми співфінансування міської ради», - пояснив Тарас Яковлев.Обговорили й можливість проведення благоустрою прибудинкової території на вулиці Незалежності, 23. Цьогоріч міська рада передбачила кошти для 9 прибудинкових територій, які включають до себе 15 багатоквартирних будинків. Йдеться про оновлення таких прибудинкових територій: Чайковського, 9 - Чубинського, 23, Шевченка, 9, Заводська, 3, Театральна, 32 - Сагайдачного, 15 - бульвар Лесі Українки, 31, 33, 35, Володимира Кияна, 47, 49, Міцкевича, 3, Смірнова, 14а, 40 років Перемоги, 13, Незалежності 80 - Вербицького, 2. Благоустрій на Незалежності, 23 поки не планують, але обіцяють врахувати це звернення надалі.«Ми зараз формуємо реєстр прибудинкових територій, на яких плануємо робити ремонт, тому, очевидно, що ця адреса також буду в цьому реєстрі. На жаль, таких прибудинкових територій в нашому місті дуже багато, де потрібен і капітальний, і поточний ремонт. Це є одним з пріоритетів моєї роботи, томи ми будемо активно здійснювати ремонти», - додав міський голова Ігор Чайка.Мешканка Ковеля поцікавилась у мера, чи будуть ремонтувати дорогу до масиву Урожай. Ігор Чайка відповів, що бував там і дійсно така проблема є. Але масив не може обслуговуватись за кошти бюджету, проте міська рада обіцяє залатати найбільші ями протягом двох тижнів.Також було запитання про створення ОТГ села Білин. Мер Ковеля зауважив, що це питання є дещо дивним, адже Ковельська громада утворилася внаслідок об’єднання 14 сільських рад, у тому числі – Білинської сільської ради. Надходження від сільради є значно меншими, ніж видатки, тому громада не зможе існувати самостійно.У Ковелі дуже гостро стоїть проблема із безпритульними собаками. Ігор Чайка говорить, що надходить дуже багато звернень від ковельчан, які просять вирішити це питання.«Ми дуже активно працюємо в цьому плані із нашими громадськими активістами, з організацією Kovel Animals. Тому, що вирішити цю проблему без участі громадськості ми, на жаль, не зможемо. Я дав доручення своєму помічнику. Він уже провів зустріч членами цієї громадської організації», - повідомив Ковельський міський голова.Помічник міського голови Ігор Пініс каже, що у Ковелі не мають можливості створити притулок для тварин. Тим паче, що умови в українських притулках не є гідними, тому цей шлях не є актуальним. Зараз тварин стерилізують, після чого намагаються прилаштувати в родини.«Сьогодні на території Ковеля діє програма щодо поводження з безпритульними тваринами. На жаль, в деяких аспектах вона недопрацьована, тому наразі міський голова поставив завдання доопрацювати, перевірити функціонування цієї програми та забезпечити більш сприятливі умови і для утримання тварин, і для того, щоб на наших вулицях стало безпечніше. Ми працюємо із КП «Добробут», яке є учасником та виконавцем цієї програми. Також із громадським активом, який взяв на себе левову частку виконання цієї програми», - розповів Ігор Пініс.Міська рада працюватиме із господарями тварин, адже проблема існує через безвідповідальність людей.Згодом відповіли на питання ковельчан про діяльність Ковельського МТМО. Зокрема, містян цікавить, як записатися на вакцинацію проти коронавірусу. Запис проводить Центр первинної медико-санітарної допомоги Ковельського МТМО за телефоном 050 468 15 84 у понеділок-п’ятницю з 10 до 15 години.Також ковельчани запитували, чи дійсно Ковельське МТМО придбало комп’ютерний томограф, що Ігор Чайка підтвердив. Зараз закінчують оформлювати відповідну документацію, а медперсонал, який буде працювати з томографом, проходить відповідне навчання. Ковельське МТМО повідомить, коли томограф буде готовий до роботи.Декілька питань глядачі ставили під час трансляції. Небайдужі ковельчани цікавилися, чи буде міська рада моніторити масковий та кількість пасажирів у транспорті. Ігор Чайка обіцяв контролювати ситуацію та закликав містян бути відповідальними.«Попрошу з відповідальністю поставитися до карантинних заходів для того, щоб ми не увійшли до «червоної» зони», - закликав мер Ковеля.Цікавим було питання про впровадження системи безготівкової оплати за проїзд CityCard. Молодь, яка навчається в інших містах, хоче розраховуватись у ковельських маршрутках картками.«Ми плануємо найближчим часом впровадити систему електронного квитка в Ковелі. Є багато проблем, які з цим пов’язані. В першу чергу, це карантин, бо зараз робити якесь навантаження на бізнес не доцільно. Але коли ситуація стабілізується, то ми серйозно візьмемось за це питання», - відповів перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев.