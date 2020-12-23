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Судили волинянина, який зґвалтував 47-річну жінку

Судили волинянина, який зґвалтував 47-річну жінку
32-річного жителя села Годомичі Маневицього району засудили за зґвалтування.

Нагадаємо, що уночі 13 вересня 2020 року тричі судимий, в тому числі за убивство та сексуальне насильство, чоловік проник у будинок 47-річної жінки й, застосувавши насильство, зґвалтував її, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Невдовзі його затримали та взяли під варту.

Маневицький районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.





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Теги: жінка, зґвалтування, суд, Волинь
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