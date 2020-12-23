Судили волинянина, який зґвалтував 47-річну жінку





Нагадаємо, що уночі 13 вересня 2020 року тричі судимий, в тому числі за убивство та сексуальне насильство,



Невдовзі його затримали та взяли під варту.



Маневицький районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 32-річного жителя села Годомичі Маневицього району засудили за зґвалтування.Нагадаємо, що уночі 13 вересня 2020 року тричі судимий, в тому числі за убивство та сексуальне насильство, чоловік проник у будинок 47-річної жінки й, застосувавши насильство, зґвалтував її , - інформує пресслужба прокуратури Волині.Невдовзі його затримали та взяли під варту.Маневицький районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.

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