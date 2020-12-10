У Луцьку припиняють опалювальний сезон

В оселях мешканців Луцької міської територіальної громади наступного тижня вимкнуть опалення.Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський зазначив, що прогноз погоди раніше говорив про необхідність опалювати помешкання жителів громади, хоч у період із 30 березня до 1 квітня середньодобова температура була понад 8 градусів тепла.«Від суботи є прогноз на підвищення температури, тож ми пропонуємо ухвалити рішення про припинення опалювального сезону», - сказав він.Відтак, тепло у домівках мешканців Луцької міської територіальної громади вимкнуть у понеділок, 12 квітня.