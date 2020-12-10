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У Луцьку припиняють опалювальний сезон

У Луцьку припиняють опалювальний сезон
В оселях мешканців Луцької міської територіальної громади наступного тижня вимкнуть опалення.

Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський зазначив, що прогноз погоди раніше говорив про необхідність опалювати помешкання жителів громади, хоч у період із 30 березня до 1 квітня середньодобова температура була понад 8 градусів тепла.

«Від суботи є прогноз на підвищення температури, тож ми пропонуємо ухвалити рішення про припинення опалювального сезону», - сказав він.

Відтак, тепло у домівках мешканців Луцької міської територіальної громади вимкнуть у понеділок, 12 квітня.

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Теги: опалення, Луцьк, тепло, вибір редактора
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