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У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ
З квітами та сльозами на очах сотні лучан провели в останню путь полеглого в зоні ООС Героя.

Сьогодні, 7 квітня, на Театральному майдані попрощалися із загиблим на Сході Сергієм Сулимою.

Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув Сергій Сулима, який народився 1980 року. Військовий помер від підриву на вибуховому пристрої. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Родом чоловік із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. На Волині проживають мати та сестра.

У зв’язку з загибеллю в зоні проведення Операції об’єднаних сил військовослужбовця Сергія Сулими 7 квітня оголосили днем жалоби у Луцькій міській територіальній громаді.

Відспівування відбулося о 14 годині у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ


О 15 на Театральному майдані пройшла громадська панахида. Вшанувати пам'ять загиблого Героя прийшли рідні, побратими, військові, представники влади, громадськість та небайдужі лучани.

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ


Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував матері за виховання Героя, висловив їй та його рідним співчуття.

«Ще одного сина, брата, друга, побратима забрала страшна війна. Ще один мужній воїн, захищаючи нашу країну, здійснюючи служіння українському народу, загинув на Сході України. Відвага та відданість Сергія назавжди будуть в пам'яті і серцях лучан. Подвиг Сергія назавжди буде вписаний в історію України», – сказав Ігор Поліщук.

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ


Усі присутні вшанували пам'ять Сергія Сулими хвилиною мовчання.

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ


Генерал-майор Збройних сил України, заступник командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ Олег Мікац зазначив, що Сергій Сулима віддано служив Україні, не боявся віддати життя за неї та своїх побратимів.

«На жаль, ми продовжуємо втрачати кращих дочок та синів України. Ще тиждень тому Сергій героїчно витягував з-під обстрілів своїх побратимів. Вже тоді він не шкодував свого життя, не зважав на ризики. Сьогодні ми ховаємо Сергія. Друже, війна для тебе скінчилася. Але ми продовжуємо захищати незалежність України і обов'язково помстимося за твою смерть», – наголосив він.

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ


Олег Мікац вручив матері загиблого воїна грамоту за виховання Героя.

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ


Наступним слово взяв заступник командира 10-ї гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ «Едельвейс» підполковник Даніяр Петрюк. Він попросив вибачення у мами Сергія Сулими за те, що не змогли зберегти життя її сина. Також, за його словами, Сергій чітко знав, для чого він стоїть на передовій, та своїм прикладом надихав молоде покоління.

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ


Далі говорили військові, директор школи №22 Лариса Кучер, у якій навчався Сергій, та завідувач Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк, де працювала мама Сергія Сулими.

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ


Після цього відбулась громадська хода проспектом Волі, опісля Сергія Сулиму поховали у селі Гаразджа.

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: Луцьк, прощання, похорон, Сергій Сулима
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