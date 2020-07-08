У Луцьку попрощалися із полеглим на Сході Героєм Сергієм Сулимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

З квітами та сльозами на очах сотні лучан провели в останню путь полеглого в зоні ООС Героя.Сьогодні, 7 квітня, на Театральному майдані попрощалися із загиблим на СходіНагадаємо, 3 квітня, який народився 1980 року. Військовий помер від підриву на вибуховому пристрої. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Родом чоловік із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. На Волині проживають мати та сестра.У зв’язку з загибеллю в зоні проведення Операції об’єднаних сил військовослужбовця Сергія СулимиВідспівування відбулося о 14 годині у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.О 15 на Театральному майдані пройшла громадська панахида. Вшанувати пам'ять загиблого Героя прийшли рідні, побратими, військові, представники влади, громадськість та небайдужі лучани.Луцький міський головаподякував матері за виховання Героя, висловив їй та його рідним співчуття.«Ще одного сина, брата, друга, побратима забрала страшна війна. Ще один мужній воїн, захищаючи нашу країну, здійснюючи служіння українському народу, загинув на Сході України. Відвага та відданість Сергія назавжди будуть в пам'яті і серцях лучан. Подвиг Сергія назавжди буде вписаний в історію України», – сказав Ігор Поліщук.Усі присутні вшанували пам'ять Сергія Сулими хвилиною мовчання.Генерал-майор Збройних сил України, заступник командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУзазначив, що Сергій Сулима віддано служив Україні, не боявся віддати життя за неї та своїх побратимів.«На жаль, ми продовжуємо втрачати кращих дочок та синів України. Ще тиждень тому Сергій героїчно витягував з-під обстрілів своїх побратимів. Вже тоді він не шкодував свого життя, не зважав на ризики. Сьогодні ми ховаємо Сергія. Друже, війна для тебе скінчилася. Але ми продовжуємо захищати незалежність України і обов'язково помстимося за твою смерть», – наголосив він.Олег Мікац вручив матері загиблого воїна грамоту за виховання Героя.Наступним слово взяв заступник командира 10-ї гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ «Едельвейс» підполковник. Він попросив вибачення у мами Сергія Сулими за те, що не змогли зберегти життя її сина. Також, за його словами, Сергій чітко знав, для чого він стоїть на передовій, та своїм прикладом надихав молоде покоління.Далі говорили військові, директор школи №22, у якій навчався Сергій, та завідувач Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, де працювала мама Сергія Сулими.Після цього відбулась громадська хода проспектом Волі, опісля Сергія Сулиму поховали у селі Гаразджа.