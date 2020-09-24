У Луцьку шукають перевізника, аби забезпечити проїзд до Жидичина





Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.



Так, у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади виникла необхідність відкриття та оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутом № 101.



Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках: с. Жидичин, с. Липляни, Героїв УПА, Стрілецька, Президента Грушевського (місця міжзмінного відстою на Привокзальному майдані та у с. Жидичин). Утім, відповідно до умов конкурсу, на маршруті працюватиме лише 1 автобус.



Окрім того, о



Як зазначив міський голова Ігор Поліщук, усі автобуси перевізників, які будуть брати участь у конкурсах, мають відповідати екологічним показникам Євро-5, а не Євро-2 як було раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оголосили конкурс на перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 101 «Жидичин – Луцьк (залізничний вокзал)».Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади виникла необхідність відкриття та оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутом № 101.Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках: с. Жидичин, с. Липляни, Героїв УПА, Стрілецька, Президента Грушевського (місця міжзмінного відстою на Привокзальному майдані та у с. Жидичин). Утім, відповідно до умов конкурсу, на маршруті працюватиме лише 1 автобус.Окрім того, о голосили конкурс на перевезення за маршрутами №12, №32 , а також призначили тимчасового перевізника на маршрут №23а – ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».Як зазначив міський голова, усі автобуси перевізників, які будуть брати участь у конкурсах, мають відповідати екологічним показникам Євро-5, а не Євро-2 як було раніше.

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