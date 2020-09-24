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У Луцьку шукають перевізника, аби забезпечити проїзд до Жидичина

У Луцьку шукають перевізника, аби забезпечити проїзд до Жидичина
Оголосили конкурс на перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 101 «Жидичин – Луцьк (залізничний вокзал)».

Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади виникла необхідність відкриття та оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутом № 101.

Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках: с. Жидичин, с. Липляни, Героїв УПА, Стрілецька, Президента Грушевського (місця міжзмінного відстою на Привокзальному майдані та у с. Жидичин). Утім, відповідно до умов конкурсу, на маршруті працюватиме лише 1 автобус.

Окрім того, оголосили конкурс на перевезення за маршрутами №12, №32, а також призначили тимчасового перевізника на маршрут №23а – ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».

Як зазначив міський голова Ігор Поліщук, усі автобуси перевізників, які будуть брати участь у конкурсах, мають відповідати екологічним показникам Євро-5, а не Євро-2 як було раніше.

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Теги: перевізник, Жидичин, конкурс, маршрут, пасажири
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