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Двом лучанкам дали соціальне житло

Двом лучанкам дали соціальне житло
У Луцьку двом жінкам виділили соціальне житло в новобудові на вулиці Арцеулова.

Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, Світлана Задрейко – мама дитини з інвалідністю. Нині сім’я мешкає у ветхому будинку, що фактично не придатний для проживання. Жінці виділили однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 17,5 кв. м.

Також дали соціальне житло Наталії Свереді. Вона – сирота, людина з інвалідністю 1 групи. Наталія Свереда не має власного житла, мешкає в орендованих квартирах, за які платить зі своєї пенсії. Їй виділили однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 15,5 кв. м.

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Теги: Луцьк, соціальне житло, новобудова, Луцька міська рада
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