Двом лучанкам дали соціальне житло

У Луцьку двом жінкам виділили соціальне житло в новобудові на вулиці Арцеулова.Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.За словами міського голови Луцька– мама дитини з інвалідністю. Нині сім’я мешкає у ветхому будинку, що фактично не придатний для проживання. Жінці виділили однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 17,5 кв. м.Також дали соціальне житло. Вона – сирота, людина з інвалідністю 1 групи. Наталія Свереда не має власного житла, мешкає в орендованих квартирах, за які платить зі своєї пенсії. Їй виділили однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 15,5 кв. м.