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У чоловіка 2 рази зупинялося серце: деталі нещасного випадку на залізниці на Рівненщині. ВІДЕО

У чоловіка 2 рази зупинялося серце: деталі нещасного випадку на залізниці на Рівненщині. ВІДЕО
Два рази зупинялося серце і відмовляли нирки у чоловіка, який упав під останній вагон потяга у Здолбунові. Чоловік під час руху поїзда намагався передати сину в зону ООС передачу, та не втримався і впав під військовий ешелон.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

Очевидці, які у той час перебували на пероні у Здолбунові, не можуть досі прийти до тями. Як розповіла Ірина Коваль, вона побачила, як чоловік лізе на руках та волочить за собою ноги.

Потерпілий знаходиться на апараті штучної вентиляції легень у стані медикаментозного сну.

За словами дочки Юлії Бусель, батьку 47 років. Чоловік працював на цементному заводі.

"Вище коліна у нього немає ніг. Від складних травм у нього двічі зупинялося серце і нирки", - говорить Юлія.

Аби врятувати батька з надією, що він ще стане на протези, родина чоловіка продала усе господарство.

"Я хочу, щоб він ходив та жив", - сказала донька постраждалого чоловіка.

Усіх небайдужих людей просять допомогти родині фінансово.

Детальніше - у відео.




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Теги: Рівненщина, потяг, передачка
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