У чоловіка 2 рази зупинялося серце: деталі нещасного випадку на залізниці на Рівненщині. ВІДЕО

та не втримався і впав під військовий ешелон.



Про це йдеться у



Очевидці, які у той час перебували на пероні у Здолбунові, не можуть досі прийти до тями. Як розповіла Ірина Коваль, вона побачила, як чоловік лізе на руках та волочить за собою ноги.



Потерпілий знаходиться на апараті штучної вентиляції легень у стані медикаментозного сну.



За словами дочки Юлії Бусель, батьку 47 років. Чоловік працював на цементному заводі.



"Вище коліна у нього немає ніг. Від складних травм у нього двічі зупинялося серце і нирки", - говорить Юлія.



Аби врятувати батька з надією, що він ще стане на протези, родина чоловіка продала усе господарство.



"Я хочу, щоб він ходив та жив", - сказала донька постраждалого чоловіка.



Усіх небайдужих людей просять допомогти родині фінансово.



Детальніше - у відео.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два рази зупинялося серце і відмовляли нирки у чоловіка, який упав під останній вагон потяга у Здолбунові. Чоловік під час руху поїзда намагався передати сину в зону ООС передачу,Про це йдеться у сюжеті "ТСН". Очевидці, які у той час перебували на пероні у Здолбунові, не можуть досі прийти до тями. Як розповіла, вона побачила, як чоловік лізе на руках та волочить за собою ноги.Потерпілий знаходиться на апараті штучної вентиляції легень у стані медикаментозного сну.За словами дочки, батьку 47 років. Чоловік працював на цементному заводі."Вище коліна у нього немає ніг. Від складних травм у нього двічі зупинялося серце і нирки", - говорить Юлія.Аби врятувати батька з надією, що він ще стане на протези, родина чоловіка продала усе господарство."Я хочу, щоб він ходив та жив", - сказала донька постраждалого чоловіка.Усіх небайдужих людей просять допомогти родині фінансово.Детальніше - у відео.

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