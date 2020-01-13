У чоловіка 2 рази зупинялося серце: деталі нещасного випадку на залізниці на Рівненщині. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
Два рази зупинялося серце і відмовляли нирки у чоловіка, який упав під останній вагон потяга у Здолбунові. Чоловік під час руху поїзда намагався передати сину в зону ООС передачу, та не втримався і впав під військовий ешелон.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН".
Очевидці, які у той час перебували на пероні у Здолбунові, не можуть досі прийти до тями. Як розповіла Ірина Коваль, вона побачила, як чоловік лізе на руках та волочить за собою ноги.
Потерпілий знаходиться на апараті штучної вентиляції легень у стані медикаментозного сну.
За словами дочки Юлії Бусель, батьку 47 років. Чоловік працював на цементному заводі.
"Вище коліна у нього немає ніг. Від складних травм у нього двічі зупинялося серце і нирки", - говорить Юлія.
Аби врятувати батька з надією, що він ще стане на протези, родина чоловіка продала усе господарство.
"Я хочу, щоб він ходив та жив", - сказала донька постраждалого чоловіка.
Усіх небайдужих людей просять допомогти родині фінансово.
Детальніше - у відео.
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Про це йдеться у сюжеті "ТСН".
Очевидці, які у той час перебували на пероні у Здолбунові, не можуть досі прийти до тями. Як розповіла Ірина Коваль, вона побачила, як чоловік лізе на руках та волочить за собою ноги.
Потерпілий знаходиться на апараті штучної вентиляції легень у стані медикаментозного сну.
За словами дочки Юлії Бусель, батьку 47 років. Чоловік працював на цементному заводі.
"Вище коліна у нього немає ніг. Від складних травм у нього двічі зупинялося серце і нирки", - говорить Юлія.
Аби врятувати батька з надією, що він ще стане на протези, родина чоловіка продала усе господарство.
"Я хочу, щоб він ходив та жив", - сказала донька постраждалого чоловіка.
Усіх небайдужих людей просять допомогти родині фінансово.
Детальніше - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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