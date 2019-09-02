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На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні

На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні
На Волині двоє дітей потрапили в аварію на мотоциклі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

За словами медика, двоє дівчат розбились на мотоциклі у селі Заболоття. 15-річна дівчинка загинула, іншу дитину з переломами госпіталізували.

Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

Деталі – згодом.

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Теги: мотоцикл, аварія, дівчата, смерть
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