На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні
Сьогодні, 17:02
На Волині двоє дітей потрапили в аварію на мотоциклі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
За словами медика, двоє дівчат розбились на мотоциклі у селі Заболоття. 15-річна дівчинка загинула, іншу дитину з переломами госпіталізували.
Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
За словами медика, двоє дівчат розбились на мотоциклі у селі Заболоття. 15-річна дівчинка загинула, іншу дитину з переломами госпіталізували.
Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.
Деталі – згодом.
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