На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні





Про це Інформаційному агентству Володимир Шмаль.



За словами медика, двоє дівчат розбились на мотоциклі у селі Заболоття. 15-річна дівчинка загинула, іншу дитину з переломами госпіталізували.



Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.



Деталі – згодом.

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