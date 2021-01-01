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На Волині знайшли 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся

На Волині знайшли 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся
Поліція розшукала 7-річного жителя села Холонів Горохівського району.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Нагадаємо, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вчора, 7 квітня о 17:00 пішов гуляти та не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.

До пошуків Матвійка залучали майже півсотні правоохоронців та два десятки нацгвардійців. Пообіді 8 квітня правоохоронці повідомили, що дитину розшукали.

Жертвою злочину або правопорушення хлопчик не став.

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Теги: розшук, Волинь, хлопчик
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