На Волині знайшли 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся
Сьогодні, 13:27
Поліція розшукала 7-річного жителя села Холонів Горохівського району.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.
Нагадаємо, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вчора, 7 квітня о 17:00 пішов гуляти та не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.
До пошуків Матвійка залучали майже півсотні правоохоронців та два десятки нацгвардійців. Пообіді 8 квітня правоохоронці повідомили, що дитину розшукали.
Жертвою злочину або правопорушення хлопчик не став.
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Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.
Нагадаємо, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вчора, 7 квітня о 17:00 пішов гуляти та не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.
До пошуків Матвійка залучали майже півсотні правоохоронців та два десятки нацгвардійців. Пообіді 8 квітня правоохоронці повідомили, що дитину розшукали.
Жертвою злочину або правопорушення хлопчик не став.
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