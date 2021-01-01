На «Ягодині» затримали водія фури, який перевозив до Польщі контрабандний ліс
Сьогодні, 15:11
На митному посту «Ягодин» виявили лісосировину, що прямувала у Польщу, з документами що містять неправдиві дані, загальною вартістю понад 388 тисяч гривень.
Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Так, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались «Заготовки з деревини дуба, для виготовлення бондарних виробів».
А в результаті повного митного огляду встановили, що зазначений в товаросупровідних документах товар не відповідає характеристикам наявній експортованій сировині.
Таким чином, громадянин України, через водія фірми-перевізника, подав до митного контролю документи, що містить неправдиві відомості щодо найменування товарів, чим вчинив дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Фото – ілюстративне.
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Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Так, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались «Заготовки з деревини дуба, для виготовлення бондарних виробів».
А в результаті повного митного огляду встановили, що зазначений в товаросупровідних документах товар не відповідає характеристикам наявній експортованій сировині.
Таким чином, громадянин України, через водія фірми-перевізника, подав до митного контролю документи, що містить неправдиві відомості щодо найменування товарів, чим вчинив дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Фото – ілюстративне.
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