Полеглого на Сході Сергія Сулиму з Луцька посмертно нагородили орденом

Сергія Сулиму, що загинув 3 квітня в зоні ООС, посмертно нагородили орденом.



Про це йдеться в



Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил



7 квітня із воїном попрощалися в Луцьку. Тоді генерал-майор Збройних сил України, заступник командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ Олег Мікац зазначив, що Сергій Сулима віддано служив Україні, не боявся віддати життя за неї та своїх побратимів.



«На жаль, ми продовжуємо втрачати кращих дочок та синів України. Ще тиждень тому Сергій героїчно витягував з-під обстрілів своїх побратимів. Вже тоді він не шкодував свого життя, не зважав на ризики. Сьогодні ми ховаємо Сергія. Друже, війна для тебе скінчилася. Але ми продовжуємо захищати незалежність України і обов'язково помстимося за твою смерть», – наголосив він.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Сергія Сулиму посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сержанта гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892, що загинув 3 квітня в зоні ООС, посмертно нагородили орденом.Про це йдеться в указі президента.Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув Сергій Сулима , 1980 р.н. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Родом чоловік із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.7 квітня із воїном. Тоді генерал-майор Збройних сил України, заступник командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУзазначив, що Сергій Сулима віддано служив Україні, не боявся віддати життя за неї та своїх побратимів.«На жаль, ми продовжуємо втрачати кращих дочок та синів України. Ще тиждень тому Сергій героїчно витягував з-під обстрілів своїх побратимів. Вже тоді він не шкодував свого життя, не зважав на ризики. Сьогодні ми ховаємо Сергія. Друже, війна для тебе скінчилася. Але ми продовжуємо захищати незалежність України і обов'язково помстимося за твою смерть», – наголосив він.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Сергія Сулиму посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

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