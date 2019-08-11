Від важкої хвороби помер атовець з Волині

Євген Селін, уродженець Нововолинська.



Про це пише газета



Євген Селін (позивний Начкар) був головою громадської організації «Ковельська спілка учасників бойових дій на Сході України». Військовослужбовець проживав на Турійщині. Йому було 42 роки.



"Сьогодні воїна не стало. Його життя забрала важка хвороба. «Жека ти пройшов війну,але підступна хвороба тебе забрала! Вічна тобі пам'ять Друже!» - йдеться у повідомленні Світлани Кириліної на сторінці Спілка воїнів Волині у фейсбуці.



Відомо, що 29 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, він бкв нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.



У чоловіка лишилася дружина та маленький синочок. Номер картки дружини: 5168 7574 0743 8144 (Любов Селіна).

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