вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали авто із незаконною деревиною: водій хотів відкупитися

У Луцьку затримали авто із незаконною деревиною: водій хотів відкупитися
Поліція затримала у Луцьку автомобіль з сумнівною деревиною, водій якого намагався відкупитися від правоохоронців.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні, 9 квітня, вранці на вулиці Рівненській у селі Струмівка співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Volkswagen LT за порушення правил безпеки дорожнього руху. За кермом транспортного засобу перебував 47-річний лучанин.

Під час огляду транспортного засобу у салоні авто поліцейські виявили понад 10 колод дуба.

Щоб відкупитися від поліцейських, водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 2 тисяч гривень та 40 доларів США. Ті від коштів відмовилися, а на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції. Автомобіль з деревиною та гроші вилучили.

Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Триває перевірка.

У Луцьку затримали авто із незаконною деревиною: водій хотів відкупитися

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Струмівка, незаконна деревина, авто, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже три десятки хворих на коронавірус волинян не можуть самостійно дихати
Сьогодні, 11:49
У Луцьку та навколишніх селах організовують толоку. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 11:34
У Луцьку затримали авто із незаконною деревиною: водій хотів відкупитися
Сьогодні, 11:15
МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «червоних» регіонів збільшилася до 13
Сьогодні, 11:07
Поблизу Мар’янівки щороку горить 400 га торф’яників: Луцька райрада шукає вирішення проблеми
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
У Луцьку вночі викрали Lexus У Луцьку вночі викрали Lexus
06 квітень, 13:12
«Паркувальне» підприємство Луцька отримало нового очільника: де можуть з’явитися нові місця для авто «Паркувальне» підприємство Луцька отримало нового очільника: де можуть з’явитися нові місця для авто
06 квітень, 09:34
Відоме ім'я посадовця Держпраці, якого затримали на хабарі у Луцьку Відоме ім'я посадовця Держпраці, якого затримали на хабарі у Луцьку
01 квітень, 18:22
У Луцьку викрили на хабарі посадовця Держпраці У Луцьку викрили на хабарі посадовця Держпраці
01 квітень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майже три десятки хворих на коронавірус волинян не можуть самостійно дихати
Сьогодні, 11:49
 0
У Луцьку та навколишніх селах організовують толоку. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 11:34
 0
У Луцьку затримали авто із незаконною деревиною: водій хотів відкупитися
Сьогодні, 11:15
 0
МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «червоних» регіонів збільшилася до 13
Сьогодні, 11:07
 0
Поблизу Мар’янівки щороку горить 400 га торф’яників: Луцька райрада шукає вирішення проблеми
Сьогодні, 10:56
 0
Медіа
відео
1/8