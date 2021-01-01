У Луцьку затримали авто із незаконною деревиною: водій хотів відкупитися
Сьогодні, 11:15
Поліція затримала у Луцьку автомобіль з сумнівною деревиною, водій якого намагався відкупитися від правоохоронців.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Сьогодні, 9 квітня, вранці на вулиці Рівненській у селі Струмівка співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Volkswagen LT за порушення правил безпеки дорожнього руху. За кермом транспортного засобу перебував 47-річний лучанин.
Під час огляду транспортного засобу у салоні авто поліцейські виявили понад 10 колод дуба.
Щоб відкупитися від поліцейських, водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 2 тисяч гривень та 40 доларів США. Ті від коштів відмовилися, а на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції. Автомобіль з деревиною та гроші вилучили.
Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Сьогодні, 9 квітня, вранці на вулиці Рівненській у селі Струмівка співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Volkswagen LT за порушення правил безпеки дорожнього руху. За кермом транспортного засобу перебував 47-річний лучанин.
Під час огляду транспортного засобу у салоні авто поліцейські виявили понад 10 колод дуба.
Щоб відкупитися від поліцейських, водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 2 тисяч гривень та 40 доларів США. Ті від коштів відмовилися, а на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції. Автомобіль з деревиною та гроші вилучили.
Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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