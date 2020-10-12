«Ріст захворюваності занадто швидкий»: у луцькій громаді можуть посилити карантин

Стрімко зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Луцьку та районі, а також місті Нововолинську.Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.«Непокоїть ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію в Луцьку, Луцькому районі та Нововолинську. Завантаженість лікарень цих громад є надто високою», - зауважила заступник голови обласної державної адміністраціїТак, обласна клінічна лікарня та обласна інфекційна мають завантаженість понад 80 %, лікарня у Нововолинську - 79 %.«Непокоїть ріст захворюваності у Луцьку, адже цей показник зростає – у порівнянні з минулим тижнем на 80 випадків. Тобто, ріст захворюваності занадто швидкий», - відзначила вона. Якщо ж показники й надалі зростатимуть, каже посадовиця, в області скликатимуть комісію і вводитимуть обмеження локально в громаді.