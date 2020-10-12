«Ріст захворюваності занадто швидкий»: у луцькій громаді можуть посилити карантин
Сьогодні, 11:56
Стрімко зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Луцьку та районі, а також місті Нововолинську.
Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.
«Непокоїть ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію в Луцьку, Луцькому районі та Нововолинську. Завантаженість лікарень цих громад є надто високою», - зауважила заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук.
Так, обласна клінічна лікарня та обласна інфекційна мають завантаженість понад 80 %, лікарня у Нововолинську - 79 %.
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«Непокоїть ріст захворюваності у Луцьку, адже цей показник зростає – у порівнянні з минулим тижнем на 80 випадків. Тобто, ріст захворюваності занадто швидкий», - відзначила вона. Якщо ж показники й надалі зростатимуть, каже посадовиця, в області скликатимуть комісію і вводитимуть обмеження локально в громаді.
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Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.
«Непокоїть ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію в Луцьку, Луцькому районі та Нововолинську. Завантаженість лікарень цих громад є надто високою», - зауважила заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук.
Так, обласна клінічна лікарня та обласна інфекційна мають завантаженість понад 80 %, лікарня у Нововолинську - 79 %.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Майже три десятки хворих на коронавірус волинян не можуть самостійно дихати
«Непокоїть ріст захворюваності у Луцьку, адже цей показник зростає – у порівнянні з минулим тижнем на 80 випадків. Тобто, ріст захворюваності занадто швидкий», - відзначила вона. Якщо ж показники й надалі зростатимуть, каже посадовиця, в області скликатимуть комісію і вводитимуть обмеження локально в громаді.
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