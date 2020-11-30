вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Понад 60% українців підтримують локдаун. ОПИТУВАННЯ

Понад 60% українців підтримують локдаун. ОПИТУВАННЯ
Понад 60% опитаних українців підтримують запровадження жорсткого карантину, але не закриття міського і міжміського транспорту.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6-7 квітня, пише ТСН.

Зокрема, майже дві третини - 65% опитаних підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), 33% – не підтримують. Ще 3% не змогли відповісти. Також 77% підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках локдауну, 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків.

Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують понад дві третини громадян - майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.

Водночас 55% заявили, що будуть краще дотримуватися правил жорсткого карантину, аніж весною минулого року. 17% – сказали, що робитимуть це менше, 26% – так само. 52% опитаних побоюються, що можуть захворіти на коронавірусну хворобу, 47% – не мають таких побоювань. Про здоров'я своїх близьких та рідних хвилюються 83% респондентів, не хвилюються – 17%. Соціологи наголошують, що за останні місяці в українців зростає рівень тривожності про стан свого здоров’я в умовах пандемії. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.

Зазначають, що соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 6-7 квітня в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 2,5 тисяч респондентів опитали методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв`ю з використанням комп`ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, карантин, коронавірус, локдаун, опитування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Халявщики
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці волинського села на добу залишаться без газу
Сьогодні, 19:04
Понад 60% українців підтримують локдаун. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 18:30
Сигналізатор газу в подарунок: «Волиньгаз» оголосив акцію для клієнтів
Сьогодні, 17:54
Аби не робити ПЛР-тест: на волинських пунктах пропуску громадяни пропонують хабарі
Сьогодні, 17:52
У Любомльському районі рибалки-любителі випустили у озера 1300 кілограмів карася та коропа
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Уряд обіцяє нові виплати підприємцям, які не працюють під час локдауну Уряд обіцяє нові виплати підприємцям, які не працюють під час локдауну
22 березень, 13:30
У Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну ще немає У Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну ще немає
30 листопад, 2020, 18:17
Уряд поки не планує вводити локдаун, але жорсткіші обмеження не виключені, – Шмигаль Уряд поки не планує вводити локдаун, але жорсткіші обмеження не виключені, – Шмигаль
04 листопад, 2020, 14:50
МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь
22 березень, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці волинського села на добу залишаться без газу
Сьогодні, 19:04
 0
Понад 60% українців підтримують локдаун. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 18:30
 0
Сигналізатор газу в подарунок: «Волиньгаз» оголосив акцію для клієнтів
Сьогодні, 17:54
 0
Аби не робити ПЛР-тест: на волинських пунктах пропуску громадяни пропонують хабарі
Сьогодні, 17:52
 0
У Любомльському районі рибалки-любителі випустили у озера 1300 кілограмів карася та коропа
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8