Понад 60% українців підтримують локдаун. ОПИТУВАННЯ





Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6-7 квітня,



Зокрема, майже дві третини - 65% опитаних підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), 33% – не підтримують. Ще 3% не змогли відповісти. Також 77% підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках локдауну, 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків.



Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують понад дві третини громадян - майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.



Водночас 55% заявили, що будуть краще дотримуватися правил жорсткого карантину, аніж весною минулого року. 17% – сказали, що робитимуть це менше, 26% – так само. 52% опитаних побоюються, що можуть захворіти на коронавірусну хворобу, 47% – не мають таких побоювань. Про здоров'я своїх близьких та рідних хвилюються 83% респондентів, не хвилюються – 17%. Соціологи наголошують, що за останні місяці в українців зростає рівень тривожності про стан свого здоров’я в умовах пандемії. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.



Зазначають, що соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 6-7 квітня в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 2,5 тисяч респондентів опитали методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв`ю з використанням комп`ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 60% опитаних українців підтримують запровадження жорсткого карантину, але не закриття міського і міжміського транспорту.Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6-7 квітня, пише ТСН.Зокрема, майже дві третини - 65% опитаних підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), 33% – не підтримують. Ще 3% не змогли відповісти. Також 77% підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках локдауну, 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків.Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують понад дві третини громадян - майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.Водночас 55% заявили, що будуть краще дотримуватися правил жорсткого карантину, аніж весною минулого року. 17% – сказали, що робитимуть це менше, 26% – так само. 52% опитаних побоюються, що можуть захворіти на коронавірусну хворобу, 47% – не мають таких побоювань. Про здоров'я своїх близьких та рідних хвилюються 83% респондентів, не хвилюються – 17%. Соціологи наголошують, що за останні місяці в українців зростає рівень тривожності про стан свого здоров’я в умовах пандемії. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.Зазначають, що соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 6-7 квітня в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 2,5 тисяч респондентів опитали методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв`ю з використанням комп`ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0%.

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