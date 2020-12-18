На Волині відбудеться тест-драйв сучасної «швидкої». ФОТО

На Волині тестуватимуть новий автомобіль швидкої медичної допомоги.9 квітня 2021 року, Волині передали для випробування у режимі тест-драйву новий автомобіль швидкої медичної допомоги. Зокрема голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко оглянув спеціалізований автомобіль на базі Volkswagen Crafter класу С, який створений на базі Volkswagen Crafter українським виробником “Ксенко Авто Продакшн”, - повідомляють у Волинській ОДА.Відтак, представники українського виробника «Ксенко Авто Продакшн» розповіли про можливості транспорту та презентували його комплектацію очільнику ОДА Юрію Погуляйку, заступниці голови облдержадміністрації Людмилі Тимощук, т.в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Роману Рудоквасу та директору Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимиру Шмалю.Як стало відомо, у медичному салоні автомобіля використані сучасні технології шумо- та віброізоляції, теплоефективності, опалення та кріплення елементів. Також транспорт забезпечено обладнанням виробників США, Німеччини, Японії та Швеції. А саме: Zoll (США), Weinmann (Німеччина), Masimo (США), Nihon Kohden (Японія), Ferno (США), Germa (Швеція). Слід зазначити, що «швидка» містить дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, пульсоксиметр та портативний капнограф.Виробник надає можливість протестувати автомобіль у робочому режимі перед придбанням. Відтак, Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали у тимчасове користування, а саме на два дні, спеціалізований транспорт, щоб оцінити його виїжджаючи на виклики та надаючи невідкладну допомогу пацієнтам.