У Луцьку через пожежу в багатоповерхівці евакуювали майже пів сотні людей. ВІДЕО





Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.



Пожежа сталася сьогодні, 10 квітня, вночі.



За викликом прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька ГУ ДСНС у Волинській області. Вогнеборці провели евакуацію 45 осіб, 1 особу врятували.







Фото - ілюстративне

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