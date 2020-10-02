У Луцьку через пожежу в багатоповерхівці евакуювали майже пів сотні людей. ВІДЕО
Сьогодні, 12:03
В Луцьку на вулиці Кравчука трапилась пожежа в одній з квартир у 9-поверховому житловому будинку.
Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Пожежа сталася сьогодні, 10 квітня, вночі.
За викликом прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька ГУ ДСНС у Волинській області. Вогнеборці провели евакуацію 45 осіб, 1 особу врятували.
Фото - ілюстративне
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Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Пожежа сталася сьогодні, 10 квітня, вночі.
За викликом прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька ГУ ДСНС у Волинській області. Вогнеборці провели евакуацію 45 осіб, 1 особу врятували.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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