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У Луцьку через пожежу в багатоповерхівці евакуювали майже пів сотні людей. ВІДЕО

У Луцьку через пожежу в багатоповерхівці евакуювали майже пів сотні людей. ВІДЕО
В Луцьку на вулиці Кравчука трапилась пожежа в одній з квартир у 9-поверховому житловому будинку.

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Пожежа сталася сьогодні, 10 квітня, вночі.

За викликом прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька ГУ ДСНС у Волинській області. Вогнеборці провели евакуацію 45 осіб, 1 особу врятували.



Фото - ілюстративне

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Теги: пожежа, Луцьк, евакуація, багатоповерхівка
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