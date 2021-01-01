Від коронавірусу померла лікар-лаборант Луцької міської клінічної лікарні
Сьогодні, 09:47
Від підступної короновірусної хвороби померла лікар-лаборант Луцької міської клінічної лікарні Ольга Володимирівна Труш.
Про це повідомляє журналіст Микола Якименко.
Понад тридцять років вона працювала в одному із найскладніших відділів цієї авторитетної в області лікувальної установи – реанімації. Забезпечувала швидкі аналізи хворих, чиє життя залежало від точного діагнозу лікарів, їхньої майстерності.
"Вдень і вночі, в свята і будні Ольга Володимирівна була поруч із колегами, які борються за те, щоб подарувати шанс на життя тим, від кого воно може відійти. Ольга Володимирівна була не лише висококваліфікованим спеціалістом, але й доброю чуйною людиною, готовою прийти на допомогу в складних життєвих ситуаціях, безмежно любила своїх дітей і внуків, допомагала їм. А ще запам’ятається усім, хто знав її, безмежним оптимістом, людиною, яка вміла дарувати іншим добрий настрій", - пише Микола Якименко.
Рідні, друзі, колеги глибоко сумують з приводу важкою втрати - смерті Ольги Володимирівни Труш.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття усім, хто знав та любив Ольгу Труш.
Похорон відбудеться сьогодні, 12 квітня, о 12 годині на кладовищі в селі Рованці.
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Про це повідомляє журналіст Микола Якименко.
Понад тридцять років вона працювала в одному із найскладніших відділів цієї авторитетної в області лікувальної установи – реанімації. Забезпечувала швидкі аналізи хворих, чиє життя залежало від точного діагнозу лікарів, їхньої майстерності.
"Вдень і вночі, в свята і будні Ольга Володимирівна була поруч із колегами, які борються за те, щоб подарувати шанс на життя тим, від кого воно може відійти. Ольга Володимирівна була не лише висококваліфікованим спеціалістом, але й доброю чуйною людиною, готовою прийти на допомогу в складних життєвих ситуаціях, безмежно любила своїх дітей і внуків, допомагала їм. А ще запам’ятається усім, хто знав її, безмежним оптимістом, людиною, яка вміла дарувати іншим добрий настрій", - пише Микола Якименко.
Рідні, друзі, колеги глибоко сумують з приводу важкою втрати - смерті Ольги Володимирівни Труш.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття усім, хто знав та любив Ольгу Труш.
Похорон відбудеться сьогодні, 12 квітня, о 12 годині на кладовищі в селі Рованці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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