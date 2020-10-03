На Волині у будинку знайшли тіло чоловіка





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві мешканці.



Зауважують, що чоловікові приблизно 50 років. На його обличчі – сліди крові. За інформацією селян, у будинку, де сталася трагедія, нерідко пиячили.



На місці працює поліція.

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