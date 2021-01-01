На Горохівщині жителі села 5 днів сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:50
На Горохівщині протягом 5 днів спеціалісти АТ "Волиньгаз" проводитимуть реконструкцію газопроводів-вводів житлових будинків у с. Ржищів.
У зв'язку з цим із 12 квітня з 08:00 год по 17:00 год по 16 квітня 2021 року у населеному пункті припинять газопостачання, йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважують у пресслужбі компанії.
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У зв'язку з цим із 12 квітня з 08:00 год по 17:00 год по 16 квітня 2021 року у населеному пункті припинять газопостачання, йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважують у пресслужбі компанії.
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