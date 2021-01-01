вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Горохівщині жителі села 5 днів сидітимуть без газу

На Горохівщині жителі села 5 днів сидітимуть без газу
На Горохівщині протягом 5 днів спеціалісти АТ "Волиньгаз" проводитимуть реконструкцію газопроводів-вводів житлових будинків у с. Ржищів.

У зв'язку з цим із 12 квітня з 08:00 год по 17:00 год по 16 квітня 2021 року у населеному пункті припинять газопостачання, йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважують у пресслужбі компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Горохівщина, ремонтні роботи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
Сьогодні, 17:20
У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування
Сьогодні, 17:07
На Горохівщині жителі села 5 днів сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:50
Судитимуть поліцейського з Волині, який взяв 800 доларів хабара
Сьогодні, 16:35
Біля університету в Рівному знайшли дві гранати
Сьогодні, 16:27
Схожі новини
Мешканці волинського села на добу залишаться без газу Мешканці волинського села на добу залишаться без газу
09 квітень, 19:04
Завтра, 1 квітня, у селі на Волині не буде газу Завтра, 1 квітня, у селі на Волині не буде газу
31 березень, 14:07
Жителі волинського села на добу залишаться без газу Жителі волинського села на добу залишаться без газу
29 березень, 12:22
Ледь не замерзла: 92-річній волинянці без попередження відрізали газ. ВІДЕО Ледь не замерзла: 92-річній волинянці без попередження відрізали газ. ВІДЕО
12 березень, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування
Сьогодні, 17:07
 0
На Горохівщині жителі села 5 днів сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:50
 0
Судитимуть поліцейського з Волині, який взяв 800 доларів хабара
Сьогодні, 16:35
 0
Біля університету в Рівному знайшли дві гранати
Сьогодні, 16:27
 0
Медіа
відео
1/8