На Горохівщині жителі села 5 днів сидітимуть без газу

На Горохівщині протягом 5 днів спеціалісти АТ "Волиньгаз" проводитимуть реконструкцію газопроводів-вводів житлових будинків у с. Ржищів.У зв'язку з цим із 12 квітня з 08:00 год по 17:00 год по 16 квітня 2021 року у населеному пункті припинять газопостачання, йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.Просять вибачення за тимчасові незручності."Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважують у пресслужбі компанії.