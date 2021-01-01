Лучани просять міськраду ввести новий тролейбусний маршрут





Відповідну ініціативу зареєстрував сьогодні, 12 квітня, на Артур Довжик.



«Шановні лучани, хочу запропонувати Вам новий тролейбусний маршрут номер 18 з використанням автономного ходу тролейбусів. Який буде курсувати за маршрутом: СКФ «Україна» - АС-2 - Вул. Гордіюк і в зворотньому напрямку Вул. Гордіюк - АС-2 - СКФ «Україна», - пише автор петиції.







Лучанин запропонував і схему руху за даним маршрутом:



СКФ "Україна" - АС-2 - Вул. Гордіюк ( СКФ "Україна" - Львівська (АС-2) - Проспект Волі - Автозавод - Дитяча лікарня - Вул. Гордіюк).



Вул. Гордіюк - АС-2 - СКФ "Україна" (Вул. Гордіюк - Там Там - ЦУМ - Братський міст - Львівська (АС-2) - СКФ "Україна").



«Я впевнений, що цей маршрут буде корисним, - аргументує свою ініціативу Артур Довжик, - оскільки буде змога доїхати з ДПЗ на вулицю Львівську, а також це полегшення для лучан вулиці Львівської, оскільки рух тролейбусів є проблематичним і звідти курсує тільки тролейбус 4 та 4а, а ним можна доїхати в центр або ж на ж/д вокзал, а якщо кудись дальше потрібно лучани мусять пересідати на інший тролейбус. Цей маршрут буде здійснюватися по маршруту з використанням автономного ходу тролейбусів, завдяки чому не треба добудовувати контактну мережу по вулиці Європейській. Тобто, запровадження нового тролейбусного маршруту буде значним полегшенням для лучан».



Для того , щоб у Луцькій міській раді цю петицію розглянули, потрібно, щобю вона набрала не менше 300 голосів.

Усі охочі, які бажають підтримати ініціативу Сергія Гембіка, можуть проголосувати за цим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть запровадити новий маршрут, що дозволить сполучити транспортно СКФ «Україна» і вулицю Львівська.Відповідну ініціативу зареєстрував сьогодні, 12 квітня, на сайті Єдина система місцевих петицій«Шановні лучани, хочу запропонувати Вам новий тролейбусний маршрут номер 18 з використанням автономного ходу тролейбусів. Який буде курсувати за маршрутом: СКФ «Україна» - АС-2 - Вул. Гордіюк і в зворотньому напрямку Вул. Гордіюк - АС-2 - СКФ «Україна», - пише автор петиції.Лучанин запропонував і схему руху за даним маршрутом:СКФ "Україна" - АС-2 - Вул. Гордіюк ( СКФ "Україна" - Львівська (АС-2) - Проспект Волі - Автозавод - Дитяча лікарня - Вул. Гордіюк).Вул. Гордіюк - АС-2 - СКФ "Україна" (Вул. Гордіюк - Там Там - ЦУМ - Братський міст - Львівська (АС-2) - СКФ "Україна").«Я впевнений, що цей маршрут буде корисним, - аргументує свою ініціативу Артур Довжик, - оскільки буде змога доїхати з ДПЗ на вулицю Львівську, а також це полегшення для лучан вулиці Львівської, оскільки рух тролейбусів є проблематичним і звідти курсує тільки тролейбус 4 та 4а, а ним можна доїхати в центр або ж на ж/д вокзал, а якщо кудись дальше потрібно лучани мусять пересідати на інший тролейбус. Цей маршрут буде здійснюватися по маршруту з використанням автономного ходу тролейбусів, завдяки чому не треба добудовувати контактну мережу по вулиці Європейській. Тобто, запровадження нового тролейбусного маршруту буде значним полегшенням для лучан».Для того , щоб у Луцькій міській раді цю петицію розглянули, потрібно, щобю вона набрала не менше 300 голосів.Усі охочі, які бажають підтримати ініціативу Сергія Гембіка, можуть проголосувати за цим посиланням

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