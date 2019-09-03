Митець з Рівненщини зробив вежу Луцького замку для бджіл. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Митець із Дубна Валерій Потапчук виготовив стилізовану копію В'їзної вежі замку Любарта. Однак, це не просто архітектурна форма, а вулик для бджіл.
Валерій Потапчук на початку 2000-х років захопився ландшафтним дизайном, тому перші його роботи – штучні водойми та водоспади. Але любов до історії рідного міста та середньовічного замку, в якому часто прогулювався, не пройшли безслідно. Так почали з'являтися на світ перші архітектурні форми – міні замки, виготовлені з природного плаского каменю. Ескізи до робіт митець вигадує та малює власноруч. А тепер ще й навчає майстерності охочих у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі.
За приблизно 15 років роботи у доробку майстра – більше трьох сотень замків. Серед них – незвичне замовлення від бджоляра з Колок Миколи Горбача, котрий попрохав робочий вулик переробити у замок Любарта зі збереженням своїх первинних функцій.
За словами Валерія Потапчука, це перша пам'ятка архітектури, розташована на Волині, яку випала нагода стилізувати.
"Це було цікаве і важке замовлення водночас, адже потрібно було не лише надати вулику форму Луцького замку, обшити каменем, а й щоб 5 елементів були розбірними, тобто щоб рами можна було вставляти і виймати", – поділився він.
Загалом процес тривав приблизно півтора місяця, адже майстер присвячував йому вільний від роботи час.
"Микола Горбач днями має забрати вулик. Сподіваюся, усе буде добре і бджоли обживуть замок", – додав митець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Валерій Потапчук на початку 2000-х років захопився ландшафтним дизайном, тому перші його роботи – штучні водойми та водоспади. Але любов до історії рідного міста та середньовічного замку, в якому часто прогулювався, не пройшли безслідно. Так почали з'являтися на світ перші архітектурні форми – міні замки, виготовлені з природного плаского каменю. Ескізи до робіт митець вигадує та малює власноруч. А тепер ще й навчає майстерності охочих у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі.
За приблизно 15 років роботи у доробку майстра – більше трьох сотень замків. Серед них – незвичне замовлення від бджоляра з Колок Миколи Горбача, котрий попрохав робочий вулик переробити у замок Любарта зі збереженням своїх первинних функцій.
За словами Валерія Потапчука, це перша пам'ятка архітектури, розташована на Волині, яку випала нагода стилізувати.
"Це було цікаве і важке замовлення водночас, адже потрібно було не лише надати вулику форму Луцького замку, обшити каменем, а й щоб 5 елементів були розбірними, тобто щоб рами можна було вставляти і виймати", – поділився він.
Загалом процес тривав приблизно півтора місяця, адже майстер присвячував йому вільний від роботи час.
"Микола Горбач днями має забрати вулик. Сподіваюся, усе буде добре і бджоли обживуть замок", – додав митець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Підгайцях горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
Митець з Рівненщини зробив вежу Луцького замку для бджіл. ФОТО
Сьогодні, 10:10
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:47
У Луцьку на Львівській горіло 5 гектарів сухої трави
Сьогодні, 09:41