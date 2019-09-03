Митець з Рівненщини зробив вежу Луцького замку для бджіл. ФОТО

Митець із Дубнавиготовив стилізовану копію В'їзної вежі замку Любарта. Однак, це не просто архітектурна форма, а вулик для бджіл.Валерій Потапчук на початку 2000-х років захопився ландшафтним дизайном, тому перші його роботи – штучні водойми та водоспади. Але любов до історії рідного міста та середньовічного замку, в якому часто прогулювався, не пройшли безслідно. Так почали з'являтися на світ перші архітектурні форми – міні замки, виготовлені з природного плаского каменю. Ескізи до робіт митець вигадує та малює власноруч. А тепер ще й навчає майстерності охочих у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі.За приблизно 15 років роботи у доробку майстра – більше трьох сотень замків. Серед них – незвичне замовлення від бджоляра з Колок, котрий попрохав робочий вулик переробити у замок Любарта зі збереженням своїх первинних функцій.За словами Валерія Потапчука, це перша пам'ятка архітектури, розташована на Волині, яку випала нагода стилізувати."Це було цікаве і важке замовлення водночас, адже потрібно було не лише надати вулику форму Луцького замку, обшити каменем, а й щоб 5 елементів були розбірними, тобто щоб рами можна було вставляти і виймати", – поділився він.Загалом процес тривав приблизно півтора місяця, адже майстер присвячував йому вільний від роботи час."Микола Горбач днями має забрати вулик. Сподіваюся, усе буде добре і бджоли обживуть замок", – додав митець.