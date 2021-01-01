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Детективний роман з «сюрпризом»: на Волині жінка знайшла у чужій книжці 8 тисяч гривень

Детективний роман з «сюрпризом»: на Волині жінка знайшла у чужій книжці 8 тисяч гривень
Волинянка, позичивши у знайомої книгу, знайшла там 8 тисяч гривень, але вирішила не віддавати, а привласнити. За це їй довелося відповідати перед законом.

Днями Турійський районний суд виніс вирок у цій справі.

Відомо, що під час перегляду книги – детективного роману Дена Брауна «Інферно», яку жінка позичила для читання у знайомої, вона виявила заховані між сторінками 8000 гривень. Мати, яка позичила знайомій книгу, не знала про такий сховок доньки.

Знайшовши гроші, жінка не зробила нічого для того, аби повідомити про це власницю книги чи з’ясувати, кому належать гроші. Натомість частину грошей вона витратила на власні потреби, а ще частину (4041 гривню) – заховала у своєму будинку, де їх згодом і вилучили правоохоронці.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена винною себе визнала повністю. Вона частково відшкодувала потерпілій завдану шкоду.

Зрештою, суд визнав її винною та призначив покарання у виді обмеження волі на строк один рік. Утім, жінку звільнять від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

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Теги: книга, гроші, суд, волинянка, знахідка
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