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Батьки випивали та збирали сумнівні компанії: у громаді на Волині вилучили 11 дітей з неблагополучних родин

Батьки випивали та збирали сумнівні компанії: у громаді на Волині вилучили 11 дітей з неблагополучних родин
Протягом останніх двох тижнів служба у справах дітей виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради спільно з центром соціальних служб та відділом поліції вилучили 11 дітей у зв’язку з загрозою їх життю та здоров’ю.

Про це повідомила начальник служби у справах дітей Лілія Сидорук під час оперативної наради міського голови Ігоря Пальонки з керівниками управлінь та комунальних установ міста у вівторок, 13-го квітня, передає "Княжий град".

Четверо дітей тимчасово влаштували до родичів, двоє знаходяться у територіальному медичному об’єднанні, ще п’ятеро – відвезено у притулок.

Члени сімей, з яких вилучили дітей, зловживали алкогольними напоями, збирали по місцю проживання сумнівні компанії та не виконували належним чином свої батьківські обов’язки.

З 11 дітей четверо повернуті до батьків , ще 7 – будуть повернуті після розгляду позової заяви у суді.

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Теги: горе-батьки, Володимир-Волинська громада
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