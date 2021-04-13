Батьки випивали та збирали сумнівні компанії: у громаді на Волині вилучили 11 дітей з неблагополучних родин





Про це повідомила начальник служби у справах дітей Лілія Сидорук під час оперативної наради міського голови Ігоря Пальонки з керівниками управлінь та комунальних установ міста у вівторок, 13-го квітня, передає



Четверо дітей тимчасово влаштували до родичів, двоє знаходяться у територіальному медичному об’єднанні, ще п’ятеро – відвезено у притулок.



Члени сімей, з яких вилучили дітей, зловживали алкогольними напоями, збирали по місцю проживання сумнівні компанії та не виконували належним чином свої батьківські обов’язки.



З 11 дітей четверо повернуті до батьків , ще 7 – будуть повернуті після розгляду позової заяви у суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом останніх двох тижнів служба у справах дітей виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради спільно з центром соціальних служб та відділом поліції вилучили 11 дітей у зв’язку з загрозою їх життю та здоров’ю.Про це повідомила начальник служби у справах дітейпід час оперативної наради міського головиз керівниками управлінь та комунальних установ міста у вівторок, 13-го квітня, передає "Княжий град" Четверо дітей тимчасово влаштували до родичів, двоє знаходяться у територіальному медичному об’єднанні, ще п’ятеро – відвезено у притулок.Члени сімей, з яких вилучили дітей, зловживали алкогольними напоями, збирали по місцю проживання сумнівні компанії та не виконували належним чином свої батьківські обов’язки.З 11 дітей четверо повернуті до батьків , ще 7 – будуть повернуті після розгляду позової заяви у суді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію