Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій
Сьогодні, 08:58
У ніч на 14 квітня невідомий підпалив автомобіль луцької медійниці, головної редакторки одного з новостворених видань Катерини Дулапчій.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У коментарі виданню Катерина Дулапчій підтвердила інформацію про підпал й зауважила, що пов’язує це з професійною діяльністю.
Відомо, що під ранок у двір медійниці, що в селі Струмівка, заїхала невідома особа на мотоциклі й підпилила автівку Ford Focus.
Вогонь, за словами Катерини Дулапчій, встиг знищити приблизно половину автомобіля.
Головне зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У коментарі виданню Катерина Дулапчій підтвердила інформацію про підпал й зауважила, що пов’язує це з професійною діяльністю.
Відомо, що під ранок у двір медійниці, що в селі Струмівка, заїхала невідома особа на мотоциклі й підпилила автівку Ford Focus.
Вогонь, за словами Катерини Дулапчій, встиг знищити приблизно половину автомобіля.
Головне зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Будь-яке протистояння дає лише мінуси, а спільна робота – результат», – голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ»
Сьогодні, 09:00
Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій
Сьогодні, 08:58
Волинянин став призером чемпіонату Європи. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Європейські фасади, напіввідкритий двір та поквартирні «патіо». Чим особлива архітектура ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 08:00