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Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій

Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій
У ніч на 14 квітня невідомий підпалив автомобіль луцької медійниці, головної редакторки одного з новостворених видань Катерини Дулапчій.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У коментарі виданню Катерина Дулапчій підтвердила інформацію про підпал й зауважила, що пов’язує це з професійною діяльністю.

Відомо, що під ранок у двір медійниці, що в селі Струмівка, заїхала невідома особа на мотоциклі й підпилила автівку Ford Focus.

Вогонь, за словами Катерини Дулапчій, встиг знищити приблизно половину автомобіля.

Головне зображення ілюстративне

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Теги: підпал, авто, Катерина Дулапчій
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