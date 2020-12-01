Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій

Катерини Дулапчій.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



У коментарі виданню Катерина Дулапчій підтвердила інформацію про підпал й зауважила, що пов’язує це з професійною діяльністю.



Відомо, що під ранок у двір медійниці, що в селі Струмівка, заїхала невідома особа на мотоциклі й підпилила автівку Ford Focus.



Вогонь, за словами Катерини Дулапчій, встиг знищити приблизно половину автомобіля.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 14 квітня невідомий підпалив автомобіль луцької медійниці, головної редакторки одного з новостворених виданьПро цестало відомо з власних джерел.У коментарі виданню Катерина Дулапчій підтвердила інформацію про підпал й зауважила, що пов’язує це з професійною діяльністю.Відомо, що під ранок у двір медійниці, що в селі Струмівка, заїхала невідома особа на мотоциклі й підпилила автівку Ford Focus.Вогонь, за словами Катерини Дулапчій, встиг знищити приблизно половину автомобіля.

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