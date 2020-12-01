Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 08:58
У ніч на 14 квітня невідомий підпалив автомобіль луцької медійниці, головної редакторки одного з новостворених видань Катерини Дулапчій (Той).
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У коментарі виданню Катерина Дулапчій (Той) підтвердила інформацію про підпал й зауважила, що пов’язує це з професійною діяльністю.
Відомо, що під ранок у двір медійниці, що в селі Струмівка, заїхала невідома особа на мотоциклі й підпалила автівку Ford Focus.
Вогонь, за словами Катерини Дулапчій (Той), встиг знищити приблизно половину автомобіля.
Як йдеться на сайті поліції Волині, на місці події працювала криміналістична лабораторія ГУНП, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції в повному складі, пожежний експерт. Поліцейські вилучили пожежне сміття, записи з камер відеоспотереження.
Наразі вирішують питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про пошкодження майна шляхом підпалу.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У коментарі виданню Катерина Дулапчій (Той) підтвердила інформацію про підпал й зауважила, що пов’язує це з професійною діяльністю.
Відомо, що під ранок у двір медійниці, що в селі Струмівка, заїхала невідома особа на мотоциклі й підпалила автівку Ford Focus.
Вогонь, за словами Катерини Дулапчій (Той), встиг знищити приблизно половину автомобіля.
Як йдеться на сайті поліції Волині, на місці події працювала криміналістична лабораторія ГУНП, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції в повному складі, пожежний експерт. Поліцейські вилучили пожежне сміття, записи з камер відеоспотереження.
Наразі вирішують питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про пошкодження майна шляхом підпалу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Дуже прикро, а за що?
це хто?
Професійна діяльність? Та невже? Не в тому місці лизнула?
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