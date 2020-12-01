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Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У ніч на 14 квітня невідомий підпалив автомобіль луцької медійниці, головної редакторки одного з новостворених видань Катерини Дулапчій (Той).

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У коментарі виданню Катерина Дулапчій (Той) підтвердила інформацію про підпал й зауважила, що пов’язує це з професійною діяльністю.

Відомо, що під ранок у двір медійниці, що в селі Струмівка, заїхала невідома особа на мотоциклі й підпалила автівку Ford Focus.

Вогонь, за словами Катерини Дулапчій (Той), встиг знищити приблизно половину автомобіля.

Як йдеться на сайті поліції Волині, на місці події працювала криміналістична лабораторія ГУНП, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції в повному складі, пожежний експерт. Поліцейські вилучили пожежне сміття, записи з камер відеоспотереження.

Наразі вирішують питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про пошкодження майна шляхом підпалу.

Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій. ОНОВЛЕНО. ФОТО

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Теги: підпал, авто, Катерина Дулапчій
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Коментарі 3
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Дуже прикро, а за що?
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це хто?
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Професійна діяльність? Та невже? Не в тому місці лизнула?
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