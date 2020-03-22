Шацьк і Світязь зовсім скоро з’єднає велодоріжка
Сьогодні, 17:18
Вздовж автомобільної дороги Шацьк – Старовойтове стартували підготовчі роботи під велодоріжку довжиною 1270 метрів.
Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.
У новому відпочинковому сезоні прихильники активного способу життя і двоколісного транспорту будуть рухатись до перлини Волинського краю спеціальною доріжкою вздовж автомобільної дороги Шацьк – Старовойтове.
Фінішують дорожні роботи наприкінці квітня.
Роботи виконує підрядник – ТОВ «Вельт-Капітал».
Зауважують, велодоріжка – це один з пунктів поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О031600 Шацьк – Залісся – Грабове – Старовойтове.
Технічний нагляд за цим об’єктом здійснює провідний інженер відділу будівництва, реконструкції та капітального ремонту ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Віктор Кордонець.
Нагадаємо, в середині березня на Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер. 9-кілометровий відрізок дороги, який нині має пошкоджене дорожнє покриття з бруківки, буде розширений та вкритий двома шарами асфальту.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.
У новому відпочинковому сезоні прихильники активного способу життя і двоколісного транспорту будуть рухатись до перлини Волинського краю спеціальною доріжкою вздовж автомобільної дороги Шацьк – Старовойтове.
Фінішують дорожні роботи наприкінці квітня.
Роботи виконує підрядник – ТОВ «Вельт-Капітал».
Зауважують, велодоріжка – це один з пунктів поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О031600 Шацьк – Залісся – Грабове – Старовойтове.
Технічний нагляд за цим об’єктом здійснює провідний інженер відділу будівництва, реконструкції та капітального ремонту ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Віктор Кордонець.
Нагадаємо, в середині березня на Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер. 9-кілометровий відрізок дороги, який нині має пошкоджене дорожнє покриття з бруківки, буде розширений та вкритий двома шарами асфальту.
Головне фото - ілюстративне
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