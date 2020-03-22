Шацьк і Світязь зовсім скоро з’єднає велодоріжка

Вздовж автомобільної дороги Шацьк – Старовойтове стартували підготовчі роботи під велодоріжку довжиною 1270 метрів.Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.У новому відпочинковому сезоні прихильники активного способу життя і двоколісного транспорту будуть рухатись до перлини Волинського краю спеціальною доріжкою вздовж автомобільної дороги Шацьк – Старовойтове.Фінішують дорожні роботи наприкінці квітня.Роботи виконує підрядник – ТОВ «Вельт-Капітал».Зауважують, велодоріжка – це один з пунктів поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О031600 Шацьк – Залісся – Грабове – Старовойтове.Технічний нагляд за цим об’єктом здійснює провідний інженер відділу будівництва, реконструкції та капітального ремонту ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області»Нагадаємо, в середині березня на Волині9-кілометровий відрізок дороги, який нині має пошкоджене дорожнє покриття з бруківки, буде розширений та вкритий двома шарами асфальту.