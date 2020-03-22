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Шацьк і Світязь зовсім скоро з’єднає велодоріжка

Шацьк і Світязь зовсім скоро з’єднає велодоріжка
Вздовж автомобільної дороги Шацьк – Старовойтове стартували підготовчі роботи під велодоріжку довжиною 1270 метрів.

Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.

У новому відпочинковому сезоні прихильники активного способу життя і двоколісного транспорту будуть рухатись до перлини Волинського краю спеціальною доріжкою вздовж автомобільної дороги Шацьк – Старовойтове.

Фінішують дорожні роботи наприкінці квітня.

Роботи виконує підрядник – ТОВ «Вельт-Капітал».

Зауважують, велодоріжка – це один з пунктів поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О031600 Шацьк – Залісся – Грабове – Старовойтове.

Технічний нагляд за цим об’єктом здійснює провідний інженер відділу будівництва, реконструкції та капітального ремонту ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Віктор Кордонець.

Нагадаємо, в середині березня на Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер. 9-кілометровий відрізок дороги, який нині має пошкоджене дорожнє покриття з бруківки, буде розширений та вкритий двома шарами асфальту.

Шацьк і Світязь зовсім скоро з’єднає велодоріжка


Головне фото - ілюстративне

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Теги: Шацьк, Світязь, велодоріжка
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