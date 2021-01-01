Помер політолог, ексзаступник Луцького міського голови

На 42-му році життя відійшов у вічність луцький політологПро це у соцмережах повідомили родичі покійного. Інформацію про смерть та співчуття опублікували також на сайті міської ради.Зауважимо, що Микола Іванюк був депутатом міської ради у 2006–2008 роках, заступником Луцького міського голови у 2008–2010 роках, був помічником народних депутатів України на громадських засадах, начальником управління міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради у 2010 – 2013 роках, реалізовував різноманітні соціальні та громадські ініціативи та проєкти тощо.висловлює співчуття рідним та близьким померлого.