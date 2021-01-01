Які вакансії пропонують педагогам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:55
Наразі у волинських навчальних закладах шукають педагогів у Луцьку, Володимирі-Волинському, Маневичах та Ковельському районі.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку потрібен вчитель-дефектолог, якому пропонують винагороду у розмірі 14 тисяч гривень. До його обов'язків входить реабілітаційна робота з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, проведення психолого - педагогічної діагностики. За деталями - (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Володимирі-Волинському шукають одразу трьох вчителів з початкової освіти із дипломом молодшого спеціаліста. Заробітна плата - 8 тисяч гривень. Спеціалісти будуть проводити консультації з англійської мови дітям до 15 років. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен мати знання англійської мови, рівень - В1, бути комунікабельним, порядним, вміти спілкуватися з людьми. Обіцяють погодинну оплату. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).
У Маневичах на зарплату 8 тисяч гривень запрошують на роботу вчителя-логопеда. Фахівець повинен застосовувати методи і прийоми попередження, виправлення відхилень у розвитку мовлення вихованців, виконувати корекційну роботу з виправлення порушень усного та письмового мовлення. (03376) 2 28 38 (Дарина Андріївна).
У Ковелі є пропозиція для вчителя-логопеда. Йому обіцяють платити 8 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: виявляти та обстежувати дітей, які мають вади мовлення, використовувати ефективні форми і засоби активізації мовлення, фонематичного сприймання, попередження порушень письма та читання, проводити логопедичні заняття щодо усунення вад мовлення, корекція навчальної діяльності дітей з особливими потребами. (03352) 7 11 40 (Тетяна Сергіївна).
У село Дубове Ковельського району для оцінювання освітньої діяльності дітей віком від 2-18 років та проведення корекційно-розвиткових занять потрібен вчитель-дефектолог. Працівнику пропонують заробітну платню у розмірі 8 500 тисяч гривень. (03352) 7 11 40 (Тетяна Сергіївна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку потрібен вчитель-дефектолог, якому пропонують винагороду у розмірі 14 тисяч гривень. До його обов'язків входить реабілітаційна робота з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, проведення психолого - педагогічної діагностики. За деталями - (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Володимирі-Волинському шукають одразу трьох вчителів з початкової освіти із дипломом молодшого спеціаліста. Заробітна плата - 8 тисяч гривень. Спеціалісти будуть проводити консультації з англійської мови дітям до 15 років. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен мати знання англійської мови, рівень - В1, бути комунікабельним, порядним, вміти спілкуватися з людьми. Обіцяють погодинну оплату. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).
У Маневичах на зарплату 8 тисяч гривень запрошують на роботу вчителя-логопеда. Фахівець повинен застосовувати методи і прийоми попередження, виправлення відхилень у розвитку мовлення вихованців, виконувати корекційну роботу з виправлення порушень усного та письмового мовлення. (03376) 2 28 38 (Дарина Андріївна).
У Ковелі є пропозиція для вчителя-логопеда. Йому обіцяють платити 8 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: виявляти та обстежувати дітей, які мають вади мовлення, використовувати ефективні форми і засоби активізації мовлення, фонематичного сприймання, попередження порушень письма та читання, проводити логопедичні заняття щодо усунення вад мовлення, корекція навчальної діяльності дітей з особливими потребами. (03352) 7 11 40 (Тетяна Сергіївна).
У село Дубове Ковельського району для оцінювання освітньої діяльності дітей віком від 2-18 років та проведення корекційно-розвиткових занять потрібен вчитель-дефектолог. Працівнику пропонують заробітну платню у розмірі 8 500 тисяч гривень. (03352) 7 11 40 (Тетяна Сергіївна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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