У селі на Волині будинок священника залили гноївкою. ФОТО
Сьогодні, 23:15
У селі Садів, у будинку місцевого священника розбили вікна та кинули в оселю відра з гноївкою.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ.
"Спокійний сон 5-річної дитини разом з мамою цієї ночі перетворився на справжнісіньке жахіття. Переляканий хлопчик прокинувся від звуку розбитого скла та шуму кинутого відра, а потім кімнатою поширився сморід. Як виявилося згодом – від розлитої гноївки", - йдеться на сайті єпархії.
У ніч з 14 на 15 квітня 2021 року у будинку священника Володимира Мелеся, що проживає разом з сім’єю у селі Садів невідомі розбили вікна і кинули у них 3 відра з нечистотами. Одне з відер, власне, і вилилося на ліжко, де спала донька священнослужителя разом зі своїм малолітнім сином.
"На місце події приїхали представники правоохоронних органів, які встановили, що скоєне – це дії рук представників «ПЦУ», які, не чекаючи рішення суду, чинять самосуд та намагаються усіма силами виселити священника на вулицю", - йдеться у матеріалі.
Наразі відомості про інцидент правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває розслідування.
Як відомо, у селі Садів триває протистояння між місцевими жителями, які хочуть змінити церковне підпорядкування та перейшли до ПЦУ та тими, хто бажає залишитися в УПЦ.
Нагадаємо, раніше у Волинські єпархії УПЦ заявляли, про побиття сина священника 16-річного Василя Мелеся.
Згодом, протоієрей Володимир Мелесь з села Садів Луцького району подав заяву до поліції, у якій вказав, що йому погрожували невідомі чоловіки з гранатами.
Через кілька тижнів, у будинку сільського священника побили вікна.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ.
"Спокійний сон 5-річної дитини разом з мамою цієї ночі перетворився на справжнісіньке жахіття. Переляканий хлопчик прокинувся від звуку розбитого скла та шуму кинутого відра, а потім кімнатою поширився сморід. Як виявилося згодом – від розлитої гноївки", - йдеться на сайті єпархії.
У ніч з 14 на 15 квітня 2021 року у будинку священника Володимира Мелеся, що проживає разом з сім’єю у селі Садів невідомі розбили вікна і кинули у них 3 відра з нечистотами. Одне з відер, власне, і вилилося на ліжко, де спала донька священнослужителя разом зі своїм малолітнім сином.
"На місце події приїхали представники правоохоронних органів, які встановили, що скоєне – це дії рук представників «ПЦУ», які, не чекаючи рішення суду, чинять самосуд та намагаються усіма силами виселити священника на вулицю", - йдеться у матеріалі.
Наразі відомості про інцидент правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває розслідування.
Як відомо, у селі Садів триває протистояння між місцевими жителями, які хочуть змінити церковне підпорядкування та перейшли до ПЦУ та тими, хто бажає залишитися в УПЦ.
Нагадаємо, раніше у Волинські єпархії УПЦ заявляли, про побиття сина священника 16-річного Василя Мелеся.
Згодом, протоієрей Володимир Мелесь з села Садів Луцького району подав заяву до поліції, у якій вказав, що йому погрожували невідомі чоловіки з гранатами.
Через кілька тижнів, у будинку сільського священника побили вікна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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