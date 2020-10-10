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У селі на Волині будинок священника залили гноївкою. ФОТО

У селі на Волині будинок священника залили гноївкою. ФОТО
У селі Садів, у будинку місцевого священника розбили вікна та кинули в оселю відра з гноївкою.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ.

"Спокійний сон 5-річної дитини разом з мамою цієї ночі перетворився на справжнісіньке жахіття. Переляканий хлопчик прокинувся від звуку розбитого скла та шуму кинутого відра, а потім кімнатою поширився сморід. Як виявилося згодом – від розлитої гноївки", - йдеться на сайті єпархії.

У ніч з 14 на 15 квітня 2021 року у будинку священника Володимира Мелеся, що проживає разом з сім’єю у селі Садів невідомі розбили вікна і кинули у них 3 відра з нечистотами. Одне з відер, власне, і вилилося на ліжко, де спала донька священнослужителя разом зі своїм малолітнім сином.

"На місце події приїхали представники правоохоронних органів, які встановили, що скоєне – це дії рук представників «ПЦУ», які, не чекаючи рішення суду, чинять самосуд та намагаються усіма силами виселити священника на вулицю", - йдеться у матеріалі.

Наразі відомості про інцидент правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває розслідування.



Як відомо, у селі Садів триває протистояння між місцевими жителями, які хочуть змінити церковне підпорядкування та перейшли до ПЦУ та тими, хто бажає залишитися в УПЦ.

Нагадаємо, раніше у Волинські єпархії УПЦ заявляли, про побиття сина священника 16-річного Василя Мелеся.


Згодом, протоієрей Володимир Мелесь з села Садів Луцького району подав заяву до поліції, у якій вказав, що йому погрожували невідомі чоловіки з гранатами.
 Через кілька тижнів, у будинку сільського священника побили вікна.

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Теги: Волинь, Луцьк, Садів, УПЦ, ПЦУ, конфлікт
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