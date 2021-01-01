На Волині у старих ФАПах облаштують житло для вчителів та медиків. ФОТО
Сьогодні, 07:31
Городищенській територіальній громаді передали сім приміщень ФАПів для облаштування у них соціального житла.
Депутати Луцької районної ради проголосували за передачу приміщень, які колись використовувалися для надання медичних послуг, а в останні роки стояли пусткою, - йдеться на сайті райради.
«На балансі Луцької районної ради є сім закинутих ФАПів, які вже не будуть використовуватися. Ми хочемо їх передати на баланс Городищенської територіальної громади для облаштування соціального житла. Люди виїжджають за кордон в пошуках кращої долі, заробляють кошти, щоб купити житло. Ми можемо безкоштовно надати житло. Територіальна громада вже буде вирішувати кому – медичним працівникам, освітянам, поліцейським, щоб зберегти кадровий потенціал в громадах. Цим проектом ми покажемо усій країні, що треба повернутися до людей обличчям та їхніх потреб, якщо ці приміщення ми не передамо, завтра їх знищать і розберуть на цеглу», - розповів голова районної ради Олександр Омельчук.
Мова йде про ФАПи в селах Журавники, Зелена, Квасів, Лобачівка, Скірче, Стрільче та Ярівка.
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Депутати Луцької районної ради проголосували за передачу приміщень, які колись використовувалися для надання медичних послуг, а в останні роки стояли пусткою, - йдеться на сайті райради.
«На балансі Луцької районної ради є сім закинутих ФАПів, які вже не будуть використовуватися. Ми хочемо їх передати на баланс Городищенської територіальної громади для облаштування соціального житла. Люди виїжджають за кордон в пошуках кращої долі, заробляють кошти, щоб купити житло. Ми можемо безкоштовно надати житло. Територіальна громада вже буде вирішувати кому – медичним працівникам, освітянам, поліцейським, щоб зберегти кадровий потенціал в громадах. Цим проектом ми покажемо усій країні, що треба повернутися до людей обличчям та їхніх потреб, якщо ці приміщення ми не передамо, завтра їх знищать і розберуть на цеглу», - розповів голова районної ради Олександр Омельчук.
Мова йде про ФАПи в селах Журавники, Зелена, Квасів, Лобачівка, Скірче, Стрільче та Ярівка.
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