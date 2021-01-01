вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у старих ФАПах облаштують житло для вчителів та медиків. ФОТО

На Волині у старих ФАПах облаштують житло для вчителів та медиків. ФОТО
Городищенській територіальній громаді передали сім приміщень ФАПів для облаштування у них соціального житла.

Депутати Луцької районної ради проголосували за передачу приміщень, які колись використовувалися для надання медичних послуг, а в останні роки стояли пусткою, - йдеться на сайті райради.

«На балансі Луцької районної ради є сім закинутих ФАПів, які вже не будуть використовуватися. Ми хочемо їх передати на баланс Городищенської територіальної громади для облаштування соціального житла. Люди виїжджають за кордон в пошуках кращої долі, заробляють кошти, щоб купити житло. Ми можемо безкоштовно надати житло. Територіальна громада вже буде вирішувати кому – медичним працівникам, освітянам, поліцейським, щоб зберегти кадровий потенціал в громадах. Цим проектом ми покажемо усій країні, що треба повернутися до людей обличчям та їхніх потреб, якщо ці приміщення ми не передамо, завтра їх знищать і розберуть на цеглу», - розповів голова районної ради Олександр Омельчук.

Мова йде про ФАПи в селах Журавники, Зелена, Квасів, Лобачівка, Скірче, Стрільче та Ярівка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ФАП, соціальне житло, Луцька районна рада, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у старих ФАПах облаштують житло для вчителів та медиків. ФОТО
Сьогодні, 07:31
Якими цьогоріч будуть великодні богослужіння
Сьогодні, 06:29
У волинському місті на пробне ЗНО прийшли 97% школярів
Сьогодні, 05:27
В Україні розширили права та обов'язки старост сіл
Сьогодні, 04:23
Росіяни намагалися перешкоджати патрулюванню українських моряків
Сьогодні, 03:18
Схожі новини
Поблизу Мар’янівки щороку горить 400 га торф’яників: Луцька райрада шукає вирішення проблеми Поблизу Мар’янівки щороку горить 400 га торф’яників: Луцька райрада шукає вирішення проблеми
09 квітень, 10:56
Майно у Горохові потребує ефективного використання Майно у Горохові потребує ефективного використання
25 березень, 12:55
У Луцькій райраді вивчать ситуацію із харчуванням дітей в школах та садочках району У Луцькій райраді вивчать ситуацію із харчуванням дітей в школах та садочках району
22 березень, 11:50
ФАПи, в яких облаштують соціальне житло для вчителів та медиків, передадуть на баланс громади під Луцьком ФАПи, в яких облаштують соціальне житло для вчителів та медиків, передадуть на баланс громади під Луцьком
12 березень, 14:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у старих ФАПах облаштують житло для вчителів та медиків. ФОТО
Сьогодні, 07:31
 0
Якими цьогоріч будуть великодні богослужіння
Сьогодні, 06:29
 0
У волинському місті на пробне ЗНО прийшли 97% школярів
Сьогодні, 05:27
 0
В Україні розширили права та обов'язки старост сіл
Сьогодні, 04:23
 0
Росіяни намагалися перешкоджати патрулюванню українських моряків
Сьогодні, 03:18
 0
Медіа
відео
1/8