У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №104

Знайшли перевізника на маршрут №104 "Кульчин – Луцьк".Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.Нагадаємо, у зв’язку із приєднанням Жидичинської ОТГ до Луцької міської територіальної громади та розірванням договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 104 “Кульчин – Луцьк” виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за вказаним маршрутом.13 квітня конкурс провели. На участь у ньому подав документи один претендент - ФОП Грицюк В.Н., якого і визначили переможцем конкурсу.Тож проєкт рішення розглянуть під час найближчого засідання виконкому.