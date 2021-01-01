У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №104
Сьогодні, 13:46
Знайшли перевізника на маршрут №104 "Кульчин – Луцьк".
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Нагадаємо, у зв’язку із приєднанням Жидичинської ОТГ до Луцької міської територіальної громади та розірванням договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 104 “Кульчин – Луцьк” виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за вказаним маршрутом.
13 квітня конкурс провели. На участь у ньому подав документи один претендент - ФОП Грицюк В.Н., якого і визначили переможцем конкурсу.
Тож проєкт рішення розглянуть під час найближчого засідання виконкому.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Нагадаємо, у зв’язку із приєднанням Жидичинської ОТГ до Луцької міської територіальної громади та розірванням договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 104 “Кульчин – Луцьк” виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за вказаним маршрутом.
13 квітня конкурс провели. На участь у ньому подав документи один претендент - ФОП Грицюк В.Н., якого і визначили переможцем конкурсу.
Тож проєкт рішення розглянуть під час найближчого засідання виконкому.
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